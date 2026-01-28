완주군, 5년 연속 ‘세입 1조 원 시대’

10만 달성‧기업 유치 성과… 전년 대비 13.6% 증가

완주군청 전경

완주군이 인구 10만 달성과 활발한 기업 유치 성과를 바탕으로 5년 연속 ‘세입 1조 원 시대’를 이어가고 있다.

완주군은 2025회계연도 일반회계 세입이 1조 2,123억 원으로 마감됐다고 밝혔다. 이는 전년도 결산 대비 888억 원이 증가한 규모다. 지방교부세와 일부 세외수입이 감소했음에도 불구하고 지방세 수입이 크게 늘면서 전체 세입 증가를 견인했다.

군에 따르면 지방세는 전년 대비 158억 원(13.6%) 증가한 1,318억 원을 기록했으며, 세외수입은 452억 원이다. 관내 법인의 영업이익 증가와 근로소득자 급여 상승 등의 영향으로 지방소득세는 595억 원에 달했다. 세입오차율 역시 결산추경 대비 각각 2.6%와 2.0% 이내로 관리돼 재정 운영의 안정성을 확보했다는 평가다.

완주군은 어려운 경제 여건 속에서도 지방세 세입이 증가한 주요 요인으로 적극적인 산업단지 조성과 기업 유치·지원을 통한 일자리 창출, 청년 유입과 출산 증가, 주거 안정과 교육 지원을 기반으로 한 인구 10만 달성 등을 꼽았다.

실제로 완주군 인구는 민선 8기 출범 당시 9만 1,134명에서 매달 증가해 2025년 말 기준 10만 444명으로 늘었다. 외국인을 포함하면 10만 6,043명으로, 3년여 만에 9,310명이 증가했다.

유희태 완주군수는 “꾸준한 인구 증가와 세입 확충을 바탕으로 안정적인 행정 운영이 가능해졌다”며 “일자리와 산업 경쟁력을 갖춘 경제도시 1번지로 도약하는 것은 물론, 글로벌 수소·피지컬 AI 중심도시 기반을 갖춘 행복지수 1번지 완주를 만들어 가겠다”고 말했다.

완주=김원용 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지