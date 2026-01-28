정부, 피지컬 AI에 2조 원 투입…전주 실증거점 역할 주목

다크팩토리 구축해 해외 수출 전략 제시 에이전틱 AI·AI 풀스택으로 제조·공공 AX 가속

정부가 피지컬 AI 산업에 2조 원을 투입하며 제조 혁신과 산업 경쟁력 강화에 나서는 가운데 피지컬 AI 실증거점으로 선정된 전주의 역할이 주목받고 있다. 로봇과 제조, 인공지능을 결합한 실증과 산업 확산의 시험대로 전주가 전략적 거점이 될 수 있다는 평가다.

28일 정동영 의원실에 따르면 이날 국회의원회관에서 정동영 통일부 장관과 최형두 의원이 공동 주최하고 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관한 ‘시즌2 AI G3 강국 신기술 전략 조찬포럼’에서는 피지컬 AI와 에이전틱 AI를 축으로 한 국가 전략이 집중 논의됐다.

정 장관은 이 자리에서 “시즌2 AI 조찬포럼은 정부의 AI 대응 속도를 앞당긴 촉매였다”며 “과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 국회 상임위와 함께 시즌3 포럼을 이어가겠다”고 전했다. 그는 AI 기술이 산업과 안보, 외교까지 좌우하는 핵심 경쟁력이 되고 있다고 강조했다.

발제자로 나선 김정욱 삼성SDS 부사장은 “미래의 에이전틱 AI는 업무 전 과정을 스스로 처리하는 엔드투엔드 방식으로 진화한다”며 “이를 구현하기 위해 인프라·플랫폼·솔루션을 통합한 AI 풀스택이 필수”라고 설명했다. 그는 AI 풀스택을 통해 기업과 공공 부문의 AX가 본격화될 것이라고 전망했다.

이어 네이버 이동수 전무는 “에이전틱 AI의 가치는 성능 지표가 아니라 비용 절감과 효율 개선 같은 실질적 성과”라고 강조했다. 현대자동차 조현철 상무는 반도체·디지털트윈·데이터 등 4차 산업 기술을 결합한 자동차 제조 ‘지능화’가 경쟁력의 핵심이라고 했다.

특히 박윤규 NIPA 원장은 “정부는 피지컬 AI에 2조 원, 에이전틱 AI에 1000억 원을 투자할 계획”이라며 “로봇을 제작·생산·운영하는 피지컬 AI는 실증이 무엇보다 중요하다”고 말했다. 이어 “전주와 같은 실증거점을 중심으로 다크팩토리를 구축하고, 이를 우리의 기술로 해외에 수출하는 전략도 고민해야 한다”고 덧붙였다.

