만화로 보는 겨울 스포츠의 짜릿한 순간들⋯‘겨울 스포츠 도감’ 발간

‘넘어질 줄 알았는데 해냈어! 갸울 스포츠 도감’ 표지/사진=교보문고

2026 밀라노 동계 올림픽은 즐기고 싶지만, 겨울 스포츠를 모르는 모든 이를 위한 대비 필수 가이드북이 발간됐다.

‘어려울 줄 알았는데 재밌어! 야구 만화 도감’을 시작으로 어린이 스포츠 도서의 새로운 지평을 연 ‘반전 도감’ 시리즈의 겨울 테마 <넘어질 줄 알았는데 해냈어! 갸울 스포츠 도감>(Who’s Got My Tail)이 바로 그 주인공이다.

익뚜 작가의 신작인 이번 책은 스피드 스케이팅과 쇼트트랙, 피겨 스케이팅을 비롯해 아이스하키, 컬링, 스키, 스노보드, 스키 점프, 썰매 종목까지 동계 올림픽의 핵심 9개 종목을 담았다. 자신감 넘치는 ‘주니’와 호기심 많은 ‘베비’, 새롭게 등장한 라이벌 ‘겨운’이가 멘토 ‘할아버지’에게 스포츠를 배우는 이야기 구조는 자연스럽게 종목의 규칙과 특징을 익히도록 돕는다.

김연아, 이상화, 윤성빈, ‘팀 킴’ 컬링 대표팀 등 한국 동계 스포츠의 영웅들은 물론, 숀 화이트와 에릭 하이든 등 세계적인 선수들의 정보도 함께 수록됐다. 미로 찾기와 숨은 그림 찾기 등 놀이 요소를 더해 읽는 재미를 높였으며, 실패보다 과정의 가치를 전하는 메시지로 도전의 의미를 전한다.

전현아 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지