양희완, 전북도의원 익산3선거구 출마 선언

교육 시스템 혁신 및 맞춤형 복지체계 구축 공약

양희완 더불어민주당 익산을 소상공인위원장이 4일 익산시청에서 기자회견을 열고 전북특별자치도의원 익산 제3선거구 출마를 선언하고 있다./사진=송승욱 기자

양희완 더불어민주당 익산을 소상공인위원장이 전북특별자치도의원 익산 제3선거구 출마를 선언했다.

4일 익산시청에 기자회견을 연 그는 “대한민국 최초로 민관합동 청소년복지비전사업을 제안하고 정착시킨 복지 실천 전문가로서, 익산의 내일을 바꿀 수 있다는 당찬 마음으로 출마를 결심했다”고 밝혔다.

특히 “도의원의 역할은 도정의 잘못된 방향을 바로잡고 도민의 삶에 실질적으로 도움이 되는 조례를 만들며, 익산에 필요한 예산과 지원을 확실히 끌어오는 것”이라며 교육 시스템 혁신과 맞춤형 복지체계 구축을 약속했다.

교육 시스템 혁신은 인공지능 시대에 발맞춰 디지털 기기 이해와 안전 등 전반적인 교육을 실시하는 시스템을 만든다는 구상이고, 맞춤형 복지체계 구축은 복지가 특정 분야에 편중되지 않고 정말 필요한 사람에게 도움이 될 수 있도록 한다는 계획이다.

이어 그는 “기회를 주신다면 교육복지 실천 전문가로서 희망찬 익산을 위해 최선을 다하겠다”고 다짐했다.

한편 그는 익산시학원연합회장과 전북특별자치도학원연합회장, 영등2동 주민자치위원 등을 역임했으며, 전북특별자치도 학부모 교육 강사, 1388청소년지원단 위원, 익산청운검정고시학원 원장, 양희완수학학원 원장, 무궁화학교 강사 등으로 활동하고 있다.

익산=송승욱 기자

