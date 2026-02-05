꿈드래장애인협회, 설 명절 후원 물품 전달

5일 뇌병변 장애인 거주 시설 은혜의 동산에 청소기 전달 “거주 생활 환경 개선 위해 현장서 필요로 하는 물품 지원”

꿈드래장애인협회가 5일 뇌병변 장애인 거주 시설인 은혜의 동산을 찾아 후원 물품인 청소기를 전달하고 있다. 협회 제공

꿈드래장애인협회는 5일 설 명절을 앞두고 뇌병변 장애인 거주 시설인 은혜의 동산에 청소기를 후원했다고 밝혔다.

시설을 이용 중인 장애인들의 생활 환경 개선을 위해 현장에서 필요로 하는 물품을 지원했다는 점에서 의미가 크다. 전달된 청소기는 시설 내 위생 관리와 쾌적한 생활 환경 조성에 활용될 예정이다.

임평화 은혜의 동산 원장은 “후원해 주신 청소기는 뇌병변 장애인들을 위해 소중히 사용하겠다”며 “어려운 경제 상황 속에서도 매년 명절마다 잊지 않고 후원해 주시는 협회의 따뜻한 마음에 깊이 감사드린다”고 말했다.

하태복 회장은 “은혜의 동산에 거주 중인 장애인들의 일상에 작은 도움이 되길 바란다”면서 “앞으로도 장애인들의 목소리에 귀 기울이며 복지 증진을 위한 다양한 나눔 활동을 지속해 나가겠다”고 전했다.

한편 꿈드래장애인협회는 도내 장애인 및 취약계층을 대상으로 매년 합동 결혼식, 국토순례, 체육대회 등 다양한 사회 서비스 및 지정 기탁, 장학사업의 사회공헌활동에 힘쓰고 있다.

디지털뉴스부=박현우 기자

