정읍시장 선거, 주도권 선점 ‘공약 경쟁’

인구감소 및 기후환경 대응, 실생활 밀착형 사업과 미래발전 비전 제시

민선 9기 정읍시장 선거를 앞두고 출마예정자들이 인구감소, 기후환경, 첨단산업, 행정통합 대응을 위한 새롭고 파격적인 공약을 제시하며 시민들의 관심을 모으고 있다.

현재까지 출마 선언을 하지 않은 조국혁신당 김민영 위원장을 제외하고 민주당 경선 출마를 선언한 9명 후보자들의 주도권을 선점하려는 경쟁이 뜨겁게 달궈지고 있다.

특히, 오랜 기간 선거전에서 주요 공약으로 제시되던 내장산국립공원을 중심으로 하는 사계절관광 발전 구상이 줄어들고 시민들의 생활 밀착형 사업, 구도심 활성화, 반도체, 바이오 등 미래산업 관련 공약이 많아졌다.

현재 지지도 적합도 여론조사에서 앞서 있게 나오는 이학수 현 시장은 공공산후조리원, 기적의놀이터 조성 등 아이키우기 좋은 도시, 행정혁신 대상, 재정혁신 대통령상, 민선8기 3년내내 청렴도 2등급 성과 등을 내세우며 ‘일잘하는 시장’을 강조하고 있다.

유진섭 전 시장은 대표 공약으로 ‘햇빛연금 311정책' 과 ‘중고교 신입생 입학준비금 100만원’ 등을 홍보하고 있다. “반도체는 새만금으로 전기는 정읍이 만든다”를 슬로건으로 주민들이 주주로 참여하는 태양광 사업으로 30년동안, 정읍시민 1인당, 1년에 100만원을 지급하는 자립구조를 만들겠다는 선언이다.

김대중 전 도의원은 ‘정읍 고창 부안 서남권연합도시 연대’를 대표 공약으로 3개도시가 뭉치면 인구20만명의 성장판을 만들 수 있다고 강조한다. KTX정읍역을 핵심관문으로 직통광역버스 운행, 서남권 올패스 카드도입, 푸드밸리 동맹, 서남권 프리미엄 통합 브랜드 개발, 서남권 관광공사 설립 구상을 발표했다.

이상길 현 시의원은 교통기본권 시범도시를 표방하며 ‘버스공영제’, ‘시내버스 전면 무료화’, ‘1000원 택시확대’로 초고령도시 정읍을 누구나 자유롭게 이동하는 도시로 만들고, 구 경찰서 부지를 활용해 컨벤션 기능과 청년 관광 숙박이 결합된 복합거점을 조성하겠다고 공약했다.

장기철 전 지역위원장은 정읍역에서 내장사까지 12km 구간을 미디어 아트 ‘빛의 도시’로 조성하고 정읍천변에 AI카페촌 건설, 농축산 엑스포 유치 등을 공약하고 정읍시는 사통발달 교통망과 첨단방사선연구 인프라를 갖추어 ‘반도체산업단지’를 구축할수 있다고 제시하고 있다.

최도식 전 행정관은 국립 암 전문 원자력병원 분원 유치, 시내권 비즈니스호텔 400객실 등을 차승환 정책위 부의장은 방사선바이오생명의료대학(원) 설립, 구도심에 민속촌과 5성급 호텔 건립 등을 안수용 둘레이사장은 신정동에 컨벤션 센터 건립, 원도심에 문화예술거리 조성 등을 공약했다.

이와관련 윤준병(정읍·고창) 전북도당위원장은 “후보가 많으면 장·단점이 있다. 후보자들이 정읍의 발전에 대한 비전, 정책과 철학을 깊이있게 고민하여 내놓은 공약들이 자산이 되고 승화될 것이다"며 “경쟁은 치열하고 선거결과는 모두가 승복해야 한다”고 밝혔다.

정읍=임장훈 기자

