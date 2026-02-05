장수 수남초, 세계 로봇대회 진출권 획득

소규모 농촌학교의 반전 성과 ‘미래 교육은 규모가 아니다’ 입증

장수 수남초등학교 seedream 로봇팀 /사진제공=장수교육지원청

학생 수 감소와 교육 여건의 한계로 어려움을 겪는 농산촌 학교에서도 세계 무대에 도전할 수 있음을 보여주는 성과가 장수군에서 나왔다.

장수 수남초등학교 seedream 로봇팀이 2025~2026 퍼스트 레고 리그(FIRST LEGO League) 코리아 대회에서 본상인 ‘뛰어난 전략가’상을 수상하며 세계 로봇대회 출전권을 획득했다.

seedream 로봇팀은 지난 1월 29일 서울 세종대학교 컨벤션홀에서 열린 대회에서 프로젝트 수행 능력과 로봇 퍼포먼스, 로봇 디자인 전반에서 고른 역량을 선보였다.

기술 구현을 넘어 문제를 분석하고 전략을 설계하는 과정에서 논리적 사고와 팀워크가 돋보였다는 평가를 받았다.

이번 대회에 전국 각 지역 예선을 통과한 약 100개 팀이 참가해 로봇 기술력과 문제 해결 능력, 협업 역량을 겨뤘다.

대도시 학교와 전문 교육 인프라를 갖춘 팀들이 다수 참가한 가운데 수남초 seedream 팀은 농촌 소규모 학교라는 조건에도 불구하고 전략적 접근과 안정적인 팀 운영으로 한국 대표 자격을 얻었다.

이번 성과는 ‘작은 학교의 한계’를 ‘작은 학교의 강점’으로 전환한 사례로 학생 개개인의 참여도가 높은 수업 구조 속에서 팀원들은 기획·설계·실행 전 과정을 함께 경험하며 문제 해결 능력과 협업 역량을 키워왔다.

이는 성적이나 단기 성과보다 과정 중심의 미래역량 교육이 현장에서 작동하고 있음을 보여주는 대목이다.

박성욱 수남초 교감은 “학생들이 스스로 문제를 정의하고 해결 전략을 세우는 과정에서 눈에 띄는 성장을 보여줬다”며 “AI브릭스쿨과 전북미래학교 운영을 통해 길러온 미래역량이 이번 성과로 이어져 의미가 크다”고 말했다.

이어 “소규모 학교라는 조건이 오히려 협력과 도전을 자연스럽게 이끌어냈다”며 “아이들이 자신감을 갖고 세계 무대에 도전하게 됐다는 점이 가장 큰 성과”라고 덧붙였다.

추영곤 장수교육장은 “수남초 학생들이 보여준 창의적 문제 해결력은 장수 미래교육의 방향성을 분명히 보여준다”며 “앞으로도 지역의 작은 학교들이 교육 혁신의 주체가 될 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

한편 퍼스트 레고 리그는 미국 퍼스트(FIRST) 재단과 덴마크 레고 에듀케이션이 공동 주관하는 세계적인 청소년 로봇 챌린지로, 현재 110여 개국에서 매년 약 68만 명의 청소년이 참여하고 있다. 국내 대회는 2010년부터 개최돼 과학·공학 기반 미래 인재 양성의 대표적인 국제 대회로 평가받고 있다.

장수=이재진 기자

