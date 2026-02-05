수도권엔 물량집중, 전주엔 ‘시공사 공백’

정부, 서울·수도권 대규모 공급 속도전…지방 소규모 정비사업은 발 묶여 가로주택·소규모 재건축 잇따르지만 “공사 맡을 건설사 찾기 더 어렵다”

정부가 서울·수도권을 중심으로 대규모 주택 공급 계획을 잇달아 내놓으면서, 전주지역 소규모 정비사업 현장이 예상치 못한 난관에 부딪히고 있다. 가로주택정비사업과 소규모 재건축이 도심 곳곳에서 추진되고 있지만, 정작 공사를 맡을 시공사를 구하지 못해 사업이 지연되는 사례가 늘고 있다.

5일 전주지역 정비업계에 따르면 최근 2~3년 사이 가로주택정비사업과 소규모 재건축을 추진하는 조합이 꾸준히 늘었다. 노후 저층 주거지가 밀집한 구도심과 주택단지를 중심으로 “대단지 재개발이 아니어도 현실적인 정비를 해보자”는 분위기가 형성됐기 때문이다.

이미 20곳이 넘는 곳에서 소규모 정비사업인 가로주택 정비사업이나 소규모 재건축이 추진되고 있으며 추가로 10여 곳에서도 추진위 결성을 준비하고 있다.

그러나 사업이 인가 단계에 접어들어도 시공사 입찰이 유찰되는 일이 반복되면서 일정이 줄줄이 밀리고 있다.

한 가로주택 조합 관계자는 “입찰 공고를 냈지만 참여 의향을 보이는 건설사가 거의 없다”며 “조건을 완화해도 마찬가지”라고 말했다. 또 다른 조합원은 “설계와 인허가까지는 버텼는데, 막상 시공사를 못 구하면 사업이 멈춘다”며 답답함을 토로했다.

이는 서울과 수도권에 대규모 공공·민간 공급이 동시에 추진되면서 자금과 인력이 수도권으로 쏠리고 있기 때문이다. 건설사 입장에서도 최근 몇 년간 공사비 상승과 금융 비용 부담이 커진 상황에서, 수익성과 안정성이 비교적 높은 수도권 사업을 우선적으로 선택할 수밖에 없다는 설명을 내놓고 있다. 한 건설사 관계자는 “지방 소규모 사업은 규모가 작고 사업성 변동 위험이 커 적극적으로 나서기 어렵다”고 말했다.

전주지역의 경우 그동안 신규 아파트 공급이 끊기면서 전북 내에서는 청약경쟁률이 가장 높게 나타나고 있지만 수도권에 비해서는 분양 수요가 두텁지 않고, 공사비 인상분을 분양가에 온전히 반영하기도 쉽지 않다. 여기에 금융기관의 PF(프로젝트파이낸싱) 심사도 한층 엄격해지면서 건설사 입장에서는 부담 요인이 더 커졌다. 결국 조합이 제시하는 조건만으로는 사업 참여를 끌어내기 어려운 구조다.

문제는 이런 상황이 장기화될 경우, 조합원 피해로 이어질 수 있다는 점이다. 시공사 선정이 지연되면 인허가 유효 기간이 지나거나 사업비가 추가로 늘어날 수 있다. 일부 사업장은 이미 한 차례 이상 유찰을 겪으며 재공고를 준비하고 있다.

전문가들은 “수도권 공급 확대가 지방 사업의 위축으로 직결되는 구조를 방치하면, 지방 도심 정비는 더 어려워질 수 있다”고 지적한다. 특히 전주처럼 중소도시에서는 소규모 정비사업이 노후 주거지를 개선할 사실상 유일한 수단인 만큼, 공사비 안정 대책과 지방 사업에 대한 금융 지원이 병행돼야 한다“고 했다.

이종호 기자

