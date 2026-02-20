심보균 익산시장 예비후보, 바이오·식품 융합도시 비전 제시

익산형 바이오·식품 산업벨트 조성 전략 발표

심보균 익산시장 예비후보가 20일 익산시청에서 기자회견을 열고 바이오·식품도시 비전을 제시하고 있다./사진=송승욱 기자

심보균 익산시장 예비후보가 익산의 기존 산업 기반을 활용한 실용적 성장 전략을 강조하며 바이오·식품도시 비전과 공약을 발표했다.

20일 익산시청에서 기자회견을 연 그는 심 예비후보는 “익산은 이미 국가식품클러스터를 보유한 국내 유일의 식품산업 거점도시”라며 “이 강점을 바이오·푸드테크산업으로 확장해 지속가능한 성장 기반을 마련하고 K-푸드의 성지 및 글로벌 푸드테크 메카로 대도약해야 한다”고 강조했다.

자립형 산업구조 완성을 목표로, 단순 가공 중심 산업 구조에서 벗어나 고부가가치 산업 생태계를 구축한다는 구상이다.

그러면서 그는 경제자유구역 지정 추진(파격적인 세제 감면·규제 완화)과 육·해·공 삼각물류(Tri-port) 체계 구축(K-푸드 수출 교두보 확보), 국제학교 설립 추진(글로벌 인재 정착 환경 마련)을 이를 위한 3대 승부수로 제시했다.

구체적인 실행 전략으로는 K-푸드 소스 산업화, 고부가가치 바이오 소재 개발, 시장 직속 국클 1010 추진단 가동, 전주기 지원체계 구축, 원광대학교 협력 및 인재 양성, 규제·인허가 원스톱 지원 등을 내놨다.

또 기반 구축기(1년 차), 성장 가속기(2~3년 차), 산업 고도화기(4년 차), 지속 성장기(5년 차 이후) 등 총 4단계의 익산 바이오·식품 융합도시 조성 종합 로드맵도 제시했다.

그는 “국가식품클러스터라는 훌륭한 자산을 보유하고도 입주기업 매출액이 목표 대비 10.5% 수준에 머물러 있는 현실을 직시해야 한다”며 “단순 가공 중심의 영세한 구조를 탈피하고 연구개발(R&D)부터 사업화까지 한 곳에서 이뤄지는 익산형 바이오·식품 산업벨트를 조성해 경제 지도를 완전히 바꾸겠다”고 강조했다.

또 “바이오·식품산업은 제조업과 서비스업, 농업을 동시에 살릴 수 있는 전략 산업”이라며 “오는 2035년까지 누적 기업 유치 500개, 누적 일자리 3만 개, 생산유발효과 10조 원을 달성해 시민이 체감할 수 있는 경제효과를 일으키겠다”고 다짐했다.

익산=송승욱 기자

