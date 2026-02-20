“진화 후 소화약제 왜 안 치워주나”…도끼 들고 소방서 찾아간 50대 구속영장 신청

김제경찰서 전경. /전북일보 DB

불을 진화하고 남은 소화약제를 치워주지 않은 것에 불만을 품고 도끼를 든 채 소방서를 찾아간 50대가 경찰에 붙잡혔다.

김제경찰서는 특수공무집행방해 혐의로 A씨(50대)에 대해 구속영장을 신청했다고 20일 밝혔다.

A씨는 지난 19일 오전 8시께 도끼를 들고 김제소방서를 찾아간 뒤 사무실 내부에 있던 직원들을 위협한 혐의를 받고 있다.

경찰에 따르면, A씨는 지난 12일 컨테이너에 발생한 불을 진화한 뒤 남은 소화약제를 소방이 청소해 주지 않은 것에 불만을 품었던 것으로 파악됐다.

신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 현행범으로 체포했다.

경찰 관계자는 “도끼를 휘두른 것은 아니라 인명 피해나 재산 피해는 발생하지 않았다”며 “재범 및 보복 우려가 있어 구속영장을 신청했다”고 말했다.

김문경 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지