이전기사
전북일보로고

“진화 후 소화약제 왜 안 치워주나”…도끼 들고 소방서 찾아간 50대 구속영장 신청
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2026-02-22 17:13 (Sun)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 사회 chevron_right 사건·사고

“진화 후 소화약제 왜 안 치워주나”…도끼 들고 소방서 찾아간 50대 구속영장 신청

김문경 웹승인 2026-02-20 15:11 수정 2026-02-20 15:34

Second alt text
김제경찰서 전경. /전북일보 DB

불을 진화하고 남은 소화약제를 치워주지 않은 것에 불만을 품고 도끼를 든 채 소방서를 찾아간 50대가 경찰에 붙잡혔다.

김제경찰서는 특수공무집행방해 혐의로 A씨(50대)에 대해 구속영장을 신청했다고 20일 밝혔다.

A씨는 지난 19일 오전 8시께 도끼를 들고 김제소방서를 찾아간 뒤 사무실 내부에 있던 직원들을 위협한 혐의를 받고 있다.

경찰에 따르면, A씨는 지난 12일 컨테이너에 발생한 불을 진화한 뒤 남은 소화약제를 소방이 청소해 주지 않은 것에 불만을 품었던 것으로 파악됐다.

신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 현행범으로 체포했다.

경찰 관계자는 “도끼를 휘두른 것은 아니라 인명 피해나 재산 피해는 발생하지 않았다”며 “재범 및 보복 우려가 있어 구속영장을 신청했다”고 말했다. 

김문경 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#김제경찰서 #김제소방서 #특수공무집행방해
김문경 sale0330@daum.net
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 사회뉴스
사회섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr