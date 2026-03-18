[오목대] 김민석-정청래 전북민심 잡기

임진왜란 당시 이순신 장군은 약무호남 시무국가(若無湖南 是無國家)라고 했다. 이는 호남의 가치를 가장 명쾌하게 표현한다. 그런데 오늘날 민주당의 차기 당권, 대권가도 경쟁구도를 가장 잘 설명하는 말이 바로 약무호남, 시무국가라고 할 수 있다. 호남의 선택을 받지 못하면 당권도 대권도 없다는 거다. 민주당 권리당원의 ⅓ 가량이 호남에 몰려 있기에 ‘호남은 민주당의 심장’ 이라고 한다. 차기를 노리는 이들에게 호남은 ‘본선 진출권’ 티켓을 거머쥐는 핵심이다. 노무현, 문재인 전 대통령은 물론, 이재명 대통령도 호남의 지지를 발판 삼아 대세론을 형성했던 모델을 김민석 총리나 정청래 대표가 모를리 없다. 호남에서도 핫 플에이스가 바로 전북이다. 호남의 주도권은 광주전남이고 전북은 변방이라는 인식과 달리 전북이 민주당의 당권, 대권가도에서 한복판에 서게 된 것이다. 당장은 6월 지방선거와 8월 당대표 선거, 멀리는 대권가도를 앞두고, 전북은 김민석 국무총리와 정청래 민주당 대표가 치열한 민심 잡기 경쟁을 하는 최대 격전지가 됐다. 퇴임후 익산에서 살고싶다는 김민석 총리는 우선 당장 가족들이 익산으로 이사했다. 그는 국정 운영 성과를 바탕으로 전북의 실질적인 발전을 책임질 수 있는 ‘유능한 총리’ 이미지를 강조하며 바닥 민심을 훑고 있다. 수시로 전주, 새만금, 익산 등을 방문하면서 ‘K-국정설명회’를 개최하는 등 도민들과 직접 소통하고 있다. 정청래 대표 또한 ‘전북의 아들’임을 자처하면서 전주와 순창 등지에서 현장 최고위원회를 잇달아 열고 있다. 정부가 아닌 당이 호남의 지갑을 채웠다는 점을 강조한다.

지방선거의 민감한 시점에 이들은 전북을 찾고 있다. 특히 전북도지사 공천과정을 둘러싸고 김민석 총리와 정청래 대표의 영향력이 정면으로 충돌하는 가장 뜨거운 화약고가 되고 있다는 분석도 있다. 아닌게 아니라 ‘특정후보 지원설’의 진위여부와는 관계없이 김민석 총리의 행사에는 김관영 지사가, 정청래 대표의 행사에는 이원택 의원이 동행하는 장면이 많았는데, 특이한 것은 지난 13일 순창에서 열린 최고위 행사 때에는 김관영 지사와 안호영 의원이 참석, 눈길을 끌었다. 지방선거 공천과정에 정계 실력자들의 보이지 않는 손이 작용하고 있는 것은 사실 당권을 염두에 둔 심모원려한 포석이라고 볼 수 있다. 지난달 뉴스토마토의 여론조사에 따르면, 차기 당 대표 적합도에서 정청래 대표와 김민석 총리는 오차범위 내에서 초박빙 접전을 벌이고 있다. 그래서 호남민심은 중요하고, 그중에서도 전북의 민심향배가 최대 관심사인듯하다. 유력한 차기 당권, 대권 주자들이 스스로 전북인임을 자처하는 지금 상황은 어쨋든 그동안 변방에 머물렀던 전북이 확실하게 그 존재감을 드러낼 수 있는 호기다. 머지않아 ‘약무전북, 시무당권’이라는 말이 떠돌지도 모르겠다.

위병기 수석논설위원

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