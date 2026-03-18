[여론조사 : 순창군수] 최영일 63% 선두... 임종철 15%·오은미 13%

민주당 후보 적합도 최영일 66%·임종철 21% 격차 벌려

순창군수 선거는 재선을 노리는 최영일 현 군수의 적합도가 다른 후보들보다 높은 양상이다.

순창군민들은 오는 6·3 제9회 전국동시지방선거 출마 예정자들 가운데 최 군수를 차기 군수에 가장 적합한 인물로 꼽은 것으로 나타났다.

전북일보와 JTV, 전라일보 의뢰로 케이스텟리서치가 지난 15일부터 16일까지 실시한 ‘전북지역 지방선거 관련 여론조사 2차’에서 ‘순창군수로 가장 적합한 인물’을 묻는 질문에 최 군수는 63%의 지지를 얻어 1위를 기록했다.

이어 임종철 전 더불어민주당 전북도당 농림축산정책특별위원장이 15%, 오은미 전북특별자치도의회 의원이 13%로 뒤를 이었다. 태도유보(없음·모름·무응답)는 9%였다.

더불어민주당 후보 적합도 조사에서도 최 군수의 강세는 이어졌다. 최 군수는 66%의 지지를 얻어 1위를 차지했으며 임 전 위원장이 21%다. 그 외 다른 후보는 1%, 태도유보층은 13%였다.

전주시장 선거와 함께 진보진영인 진보당의 전북지역 기초단체장 선거 주자가 있는 있는 곳이 순창으로, 향후 본선거에서 어떤 결과가 나올지도 관전 포인트다.

이번 여론조사는 SKT·KT·LGU+ 등 3개 통신사가 제공한 휴대전화 가상(안심)번호 상 무선전화 면접조사로 진행됐다. 표본 크기는 순창군 11개 읍·면을 성·연령·2개 권역별 층화 확률로 구분해 지역에 거주하는 만 18세 이상 남녀 504명이다. 응답률은 44.1%, 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±4.4% 포인트다. 조사 값은 소숫점 첫째 자리에서 반올림해 정수로 표기했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 볼 수 있다.

김영호 기자

전북 지방선거 관련 여론조사 설문지_12순창군_최종.pdf

● 일러두기 △통계표에 제시된 응답 값은 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 표기하였기 때문에, 세부항목의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다. △척도형 문항(예: 매우+대체로 등)에서 두 개 응답 값을 합산하여 제시하는 경우, 소수점 첫째 자리에서 합산하여 반올림하였으므로 통계표에 제시된 응답 값의 단순합과 차이가 있을 수 있습니다. △응답 사례수가 적은 경우, 해석에 유의하셔야 합니다. △세부 특성별(예: 성별, 연령별, 지역별 등) 표본오차는 전체 응답 값의 표본오차보다 크기 때문에 해석에 유의하셔야 합니다. △자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 볼 수 있습니다.

전북일보, JTV, 전라일보 여론조사 개요

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