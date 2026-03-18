[여론조사 : 장수군수 성·연령·권역별 분석] 최훈식 대부분 우세…양성빈은 제2권역서 강세

최훈식 70세 이상 51%·화이트칼라 57%…민주당 지지층서도 52% 양성빈 제2권역 39%·자영업 44%…조국혁신당 후보 확정 땐 3자 구도 변수

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제9회 전국동시지방선거를 앞두고 전북일보·JTV·전라일보가 케이스텟리서치에 의뢰해 실시한 장수군수 적합도 여론조사에서 최훈식 현 장수군수가 성별·연령별·권역별 등 대부분 항목에서 앞서는 것으로 나타났다.

다만 양성빈 전 전북도의회 의원이 일부 권역과 직업군에서 상대적으로 높은 지지를 보이면서 민주당 경선 구도 역시 일방적이지만은 않은 흐름을 보일것으로 예측된다.

적합도 조사를 성별과 연령별로 보면, 장수군 표본 509명은 남성 253명, 여성 256명으로 비슷하게 구성됐다. 최 군수는 70세 이상에서 51%로 가장 높은 지지를 받았고, 18~29세에서는 38%로 가장 낮았다.

고령층에서 현직 프리미엄이 강하게 작동한 반면 젊은층에선 상대적으로 격차가 좁혀진 셈이다.

직업별로는 최 군수가 화이트칼라층에서 57%로 높았고, 더불어민주당 지지층에서도 52%의 지지를 얻었다. 반면 양 전 의원은 자영업층에서 44%로 상대적으로 높은 적합도를 보였다.

생활권으로 나눈 2개 권역에서도 차이가 뚜렷했다. 번암면·산서면·장수읍이 포함된 제1권역에서는 최 군수가 48%로 양 전 의원(25%)을 크게 앞섰다.

반면 계남면·계북면·장계면·천천면이 포함된 제2권역에서는 최 군수 45%, 양 전 의원 39%로 격차가 좁혀졌다. 양 전 의원이 제2권역에서 추격 발판을 마련한 셈이다.

이번 조사에선 조국혁신당 장영수 전 장수군수가 15%를 기록했는데, 조국혁신당 내부에선 김갑수 무주·진안·장수 지역위원장과의 경선 가능성도 거론된다.

실제 조국혁신당 후보가 경선을 거쳐 확정될 경우 장수군은 민주당과 조국혁신당 모두 경선을 거쳐 본선 후보를 내는 전북 내 드문 지역이 될 가능성이 있다. 민주당 경선과 조국혁신당 후보 확정 과정을 거치며 장수군수 선거 구도가 한층 복잡해질 수 있다는 전망도 나온다.

전북 지방선거 관련 여론조사 설문지_11장수군_최종.pdf

● 일러두기 △통계표에 제시된 응답 값은 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 표기하였기 때문에, 세부항목의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다. △척도형 문항(예: 매우+대체로 등)에서 두 개 응답 값을 합산하여 제시하는 경우, 소수점 첫째 자리에서 합산하여 반올림하였으므로 통계표에 제시된 응답 값의 단순합과 차이가 있을 수 있습니다. △응답 사례수가 적은 경우, 해석에 유의하셔야 합니다. △세부 특성별(예: 성별, 연령별, 지역별 등) 표본오차는 전체 응답 값의 표본오차보다 크기 때문에 해석에 유의하셔야 합니다. △자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 볼 수 있습니다.

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