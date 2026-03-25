임실군수 민주당 경선 ‘감점 공방’ 격화…후보들 충돌 본격화

김병이 등 5인 예비후보, 김진명 후보 과거 경선 불복 전력 거론하며 감산 요구 김진명 후보 “공천 심사서 적격·가감산 이상 없음 확인” 반박

6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당 임실군수 경선에서 감점 적용 여부를 둘러싼 갈등이 불거지고 있다.

김병이·성준후·신대용·한득수·한병락 등 민주당 경선 예비후보측 5인은 25일 전북도의회에서 기자회견을 열고 김진명 예비후보의 과거 경선 불복 전력을 거론하며 “당 공천 기준에 따른 감점이 적용돼야 한다”고 주장했다. 이들은 “기준 적용 여부가 불투명하면 경선 공정성이 훼손된다”고 강조했다.

이들에 따르면 김진명 후보는 지난 2010년 4월 민주당이 실시한 ‘시민공천 배심원제’ 임실군수 경선에서 탈락한 직후인 5월 기자회견을 열고, 서울남부지법에 ‘경선결정효력정지가처분신청’을 제기하며 불복했다. 당시 법원은 5월 12일 해당 가처분 신청을 기각한 바 있다.

이에 대해 김진명 후보 측은 즉각 성명서를 내고 “이미 공천 심사에서 적격 판정을 받았고 가감산에도 문제가 없음을 확인받았다”며 “지지율 열세 후보들의 연합 정치공세”라고 반박했다.

이준서, 임실=박정우 기자

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