국민연금 둘러싼 금융사 상반기 전북 투자 마무리 수순···“소문만 무성”

블랙록 사무소 개설 행사 이후 국민연금공단 상반기 행사 마무리 골드만삭스 등도 투자 추진, 규모나 지역 운영 방식 등은 미정

국민연금공단 인근 건물에 들어오는 ‘신한투자증권 국민연금공단 사무소’에 관련 공사가 진행되고 있다. 사진=김경수 기자

국민연금공단을 둘러싼 금융사들의 상반기 전북 투자 발표가 마무리 수순을 보이고 있다. 다만 금융업계 내부에서는 어떤 식으로 전북에서 활동할지에 대해서는 ‘소문만 무성’한 상황이다.

25일 국민연금공단 등에 따르면 지난 23일 진행됐던 블랙록과의 전략적 제휴 업무협약 이후 상반기 예정된 금융사 투자 관련 행사가 마무리됐다. 현재로서는 정해진 추가 계획은 없는 것으로 파악됐다. 다만 금융사들의 추가 투자 발표에 따라 일정은 생겨날 수도 있다는 것이 국민연금공단 측 설명이다.

전북혁신도시에는 잇따른 금융사들의 투자 발표가 이어지고 있다. 지난 1월 KB금융지주의 금융타운 건설을 시작으로, 신한금융그룹, 우리금융, 알리안츠 그리고 블랙록 등 여러 금융사가 전북에 사무소 건설 등 지역 투자를 발표했다.

또한 최근 골드만삭스 또한 한 언론에 전주 투자 등을 알리며, 기대감을 키웠다.

국민연금공단 관계자는 “골드만삭스의 경우에는 현재 정해진 바가 없다”며 “언론보도만 나온 상황이고, 은행 등이 진출한다는 내용은 사실과 다른 부분이 있는 것 같다”고 설명했다.

잇따른 금융사들의 이전으로 전북혁신도시 내부의 기대감이 커지고 있지만, 여전히 ‘보여주기식’ 투자 발표에 그칠 수 있다는 우려가 나오고 있다. 기존 십여 개의 투자사무소들이 대부분 인력 배치조차 없는 ‘창고방’ 신세를 벗어나지 못하고 있는 상황에 추가 투자를 발표한 금융사들 또한 운영 방식이 다르지 않을 것이라는 것이라는 의견이 팽배하다.

실제 대규모 투자를 발표했던 한 국내 금융사는 전주에 들어오는 투자사무소에 최근 정규직 1명, 인턴 2명으로 채용을 마무리한 것으로 전해졌는데, 적은 채용 규모로 실망감이 크다는 목소리가 높다. 다만 해당 금융사는 추후 진행되는 은행의 신규 사업에 따른 채용이 예정돼 있다고 설명했다.

국민연금공단 관계자는 “각 금융사들이 어떤 식으로 운영을 할지는 현재로서는 미지수이다”며 “대부분 투자 발표 초기 단계이기에 구체적인 계획은 알려진 바가 없다”고 말했다.

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