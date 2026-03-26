무진장 시외버스 ‘절반 가까이 멈추나’…휴업 신청에 교통공백 우려

이용객 감소·적자 누적… 도, 전북고속·전북여객 휴업 협의 도 “일부만 허용… 수요응답형·대체 교통수단 병행 검토”

무주·진안·장수(무진장) 지역 시외버스 일부 노선의 휴업 신청이 추진되면서 전북 동부권 교통 공백 우려가 커지고 있다.

26일 전북특별자치도에 따르면 현재 무진장 지역에는 전북고속·전북여객 등 2개 업체에서 21개 노선, 58회(왕복 기준)의 시외버스가 운행 중이다.

이 가운데 15개 노선, 26회(44.8%)가 휴업 신청 대상에 포함됐다.

해당 노선들은 이용객 감소와 수익성 악화를 이유로 운수업체가 휴업을 요청한 것으로 파악됐다.

전북자치도는 주민들의 불편을 최소화하기 위해 제한적으로 휴업을 허용함과 동시에 대체 교통수단을 마련하겠다는 방침이다.

전북도는 지난해 12월 운수업체 간 협의와 현장 점검, 이용 실태 조사 등을 거쳐 노선별 존치 여부를 검토해왔다.

그 결과 평균 이용객 수가 9.4명 이하이면서 다른 교통수단으로 대체 가능한 6개 노선, 9회 운행에 대해 휴업 협의가 진행 중이다.

도는 휴업이 불가피한 노선에 대해서는 전면 중단이 아닌 일부 허용 원칙을 적용할 계획이다.

특히 무진장 지역 특성을 고려해 농어촌버스 및 수요응답형 교통수단과의 연계 방안을 병행 검토하고 있다.

재정 지원 문제도 핵심 쟁점이다. 도는 최근 4년간 적자 노선 손실액의 약 88.9%를 지원해왔으며 타 시도 평균(약 50~60%)보다 높은 수준이다.

올해 역시 적자 노선 손실의 89%를 지원할 예정이지만 이용객 감소로 운송 수입이 줄면서 재정 부담은 갈수록 커지고 있다.

운수업계는 차량 교체 비용과 인건비 상승 등을 이유로 추가 지원을 요구하고 있지만 도는 경영 효율화 노력이 선행돼야 한다는 입장이다.

이에 따라 표준운송원가 검증 용역 결과를 반영해 지원 기준을 재정비하는 한편 노선 구조 개편도 병행 추진할 계획이다.

최정일 도 건설교통국장은 “교통 취약지역 주민들의 불편을 최소화하는 범위 내에서 합리적인 휴업 조정을 검토하고 있다”며 “대체 교통수단 확충과 재정 지원 기준 개선을 통해 지속 가능한 대중교통 체계를 마련하겠다”고 말했다.

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