자임추모공원 유족, 상여시위 "시설 이용제한 등에 행정 나서야"

[촬영 나보배]

전북 전주 자임추모공원에 고인을 안치한 유족들이 27일 전북도청 주변에서 상여 시위를 하며 행정 당국의 적극적인 개입을 재차 촉구했다.

자임유가족협의회는 이날 "봉안당 출입 등 시설 이용이 제한됐는데도 행정 당국이 '민간 시설의 문제'라며 책임을 회피하는 사이 고인이 된 가족을 추모할 권리를 잃었다"며 "전북도와 전주시는 더 이상 뒷짐을 지지 말고 사태 해결에 나서달라"고 주장했다.

이들은 자임추모공원에서 전북도청 인근까지 상여를 들고 행진했다.

이후 전북도의 책임인계를 요구하는 서류 전달 과정에서 청사 진입이 저지되자, 유족들이 밀가루를 뿌려 청원경찰들이 이를 뒤집어쓰기도 했다.

자임추모공원 사태는 2024년 6월 경매를 통해 봉안당 소유권 일부가 자임에서 유한회사 영취산으로 넘어가면서 시작됐다.

봉안당 소유권은 영취산이, 운영 권한은 자임이 갖는 이원화 구조가 되면서 봉안당 출입 시간제한 등 일부 시설 이용이 원활하지 못해 유족이 큰 불편을 겪고 있다.

유족들은 법률상 지방자치단체의 허가를 받아 자임추모공원이 운영되는 만큼 대체 시설 마련 등을 요구하고 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지