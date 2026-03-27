전주시장 '빅3 후보' 공약 격돌… 대변혁·재정혁신·청년 자립

민선 9기 지방선거를 앞두고 '전북 정치 1번지' 전주시장 선거판이 뜨겁게 달아오르고 있다.

더불어민주당 전주시장 경선에 나서는 이른바 '빅3' 후보들이 청사진을 담은 핵심 공약을 잇달아 발표하며 본격적인 정책 진검승부에 돌입했다.

재선에 도전하는 우범기 예비후보와 강력한 도전자인 조지훈·국주영은 예비후보는 각각 '도시 확장과 대변혁', '재정 위기 극복', '청년 자립과 정주'를 키워드로 내세워 바닥 표심 공략에 나섰다.

◇ 우범기 "100만 광역도시로 호남 중심 탈환"

우 예비후보는 민선 8기 성과를 발판 삼아 '거침없는 전주 발전'을 전면에 내걸었다.

우 후보의 제1공약은 완주·김제와의 행정통합을 통한 '100만 광역도시' 조성이다.

이를 통해 전주의 물리적 공간을 확장하고 호남의 중심 도시로서 옛 위상을 되찾겠다는 구상이다.

그는 2028년까지 글로벌 마이스(MICE) 복합단지 등 4대 핵심 개발사업을 차질 없이 마무리하겠다는 의지를 보였다.

경제 분야에서는 '피지컬AI-J밸리' 조성을 통한 산업 구조 고도화를 선언했다.

탄소 복합재 기반의 방위산업과 첨단 바이오 클러스터를 구축해 미래 먹거리를 선점한다는 전략이다.

생활 밀착형 복지 공약도 내놨다. 전국대회 유치가 가능한 54홀 대규모 파크골프장을 조성하고, 관내 654개 모든 경로당에 환경·복지 매니저를 배치해 어르신들의 삶의 질을 높이겠다고 약속했다.

◇ 조지훈 "재정 위기 정면 돌파"

조지훈 예비후보는 현재 전주시의 재정 상황을 '위기'로 규정하며 날을 세웠다.

조 후보는 '재정 위기 극복 4대 방안'을 공약하며 건전 재정 확립을 강조했다.

그는 시장 직속의 비상 재정 전담반(TF)을 구성해 채무 규모를 정밀 진단하고, 시장 업무추진비 50% 삭감과 '제로베이스 예산제' 도입을 통해 세출 구조를 전면 수술하겠다고 밝혔다.

사회 구조 변화에 맞춘 타깃 공약도 돋보인다.

전주시 전체 세대의 약 43%에 달하는 1인 가구를 위해 '1인 가구 지원센터'를 설립, 주거권·건강권·네트워크·안전 등 4대 분야를 체계적으로 관리하는 컨트롤타워로 만들겠다는 계획이다.

체육 인프라 확충에도 공을 들였다. 호남제일문 복합스포츠 타운의 정상화를 목표로 프로경기가 가능한 야구장 증축, 보조경기장 건립, E-스포츠 상설경기장 조성을 약속했다.

또 장애인용 반다비 체육센터의 조속한 완공과 세대별 맞춤형 스포츠 포인트 지급을 통해 '집 앞 운동 환경'을 구축하겠다고 강조했다.

◇ 국주영은 "청년이 머무는 전주"

국주영은 예비후보는 전주를 금융과 인공지능(AI)의 메카로 만들어 '청년 정주 도시'를 완성하겠다는 포부를 밝혔다.

이를 위해 전북의 숙원인 제3 금융중심지 지정을 완수하고 글로벌 자산운용사를 대거 유치하겠다는 전략이다.

여기에 1조원 규모의 국책사업과 연계한 피지컬AI 연구·실증 거점을 조성해 양질의 청년 일자리를 창출하겠다고 공언했다.

특히 지역 청년들의 목소리를 직접 담은 '청년정책 100선'을 시정의 핵심 동력으로 삼기로 했다.

주요 공약으로는 ▲ 청년 친화 기업 인증제 ▲ 결혼식장 및 웨딩 서비스 가격표시제 의무화 ▲ 노동복지기금 신설 ▲ 청년 주거지 '청춘별채' 실질화 ▲ 프리랜서 청년 사회보험료 지원 등을 제시했다.

국주 후보는 "엄마의 마음으로 시의 부채를 상환해 이를 민생 예산으로 돌려주겠다"며 청년 기업 100개를 육성해 전주를 창업과 자립이 선순환하는 도시로 만들겠다고 약속했다.

◇ 경선 최대 분수령은 '재원 조달'…송곳 검증 예고

이처럼 세 후보가 개발과 복지, 재정과 청년을 아우르는 방대한 공약을 쏟아내면서 민주당 경선 과정에서는 공약 이행을 위한 '실효성'과 '재원 조달 방안'이 최대 쟁점으로 떠오를 전망이다.

특히 대규모 투자를 동반하는 우 후보의 '대변혁' 기조와 현 재정 상태를 비판하며 긴축과 효율을 강조하는 조지훈·국주영은 후보의 '재정 혁신' 주장이 팽팽히 맞서고 있다.

이에 따라 전주시의 실제 채무 규모와 예산 우선순위를 둘러싼 후보 간 설전은 경선일이 다가올수록 격화할 것으로 보인다.

지역 정가의 한 관계자는 27일 "각 캠프가 상대 후보 공약의 허점을 파고드는 '현미경 검증'을 예고하고 있어 누가 더 구체적이고 실현할 수 있는 대안을 내놓느냐가 경선 가도의 승패를 가를 것"이라고 분석했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지