조국, 국회의원 재선거 ‘군산 출마’ 가능성 낮아졌다

조, ‘험지 출마’ 가능성 언급에 민주당 내부도 전북 출마 가능성 사실상 배제 민주 김영진“조국 출마시 당 차원 양보 필요” 군산 아닌 수도권 출마 가능성

조국 조국혁신당 대표와 김민영 정읍시장 예비후보 및 출마자들이 정읍시 중앙로 거리를 도보행진하며 시민들에게 지지를 호소하고 있다. /사진=임장훈 기자

조국 조국혁신당 대표의 전북 출마 가능성이 낮아지고 있다. 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐 선거에서 전북 출마를 고심해온 조 대표가 ‘험지 출마’ 가능성을 언급해서다. 여기에다 민주당 내부에서도 조 대표의 전북 출마 가능성을 사실상 배제하는 발언이 나왔기 때문이다.

조 대표는 지난 8일 경남 창원 국립 3·15 민주묘지를 참배한 후 기자들과 만나 “보통 국민의 시각에서 봤을 때 쉬워 보이는 곳을 택한다는 느낌을 가질 수 있는 지역은 택하지 않겠다”며 험지 출마를 시사했다. 또한 추미애 더불어민주당 의원의 지역구인 경기 하남갑을 직접 언급하며 수도권 출마 가능성에 무게를 실었다.

더불어민주당은 조 대표의 전북 출마 가능성을 사실상 차단했다.

지방선거 및 재보궐 선거 관련 민주당 인재영입위원회 부위원장을 맡고 있는 김영진 의원은 9일 MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’에서 “조 대표가 어제 기자간담회에서 ‘누구나 이기는 지역에 나가지 않겠다’, ‘수도권 험지’ 등을 이야기했으니 호남은 아닐 것”이라며 조 대표의 출마 예상지에서 군산을 사실상 제외했다.

김 의원은 또한 이재명 정부 성공을 위해 조국혁신당과의 협조가 필요하다는 점에서 후보 단일화 등을 통해 조 대표의 출마를 배려할 필요성도 내비쳤다. 진행자가 “(민주당과 혁신당) 단일후보로 간다는 거냐”고 묻자 김 의원은 “여러 가지 검토하는 것 중 하나일 수 있다”고 검토 중임을 숨기지 않았다.

부산·울산 재보궐과 관련해서는 “부울경에는 시대교체를 상징하는 젊은 후보들을 내세운다는 컨셉트를 잡고 있다”며 민주당 후보를 무조건 출마시키겠다고 밝혀, 조 대표의 부산·울산 출마 가능성도 차단했다. 사실상 조 대표의 선택지가 수도권으로 좁혀지는 모양새다.

그간 전북 지역 정가에서는 신영대 전 의원의 당선무효로 치러지는 이번 재선거가 민주당 귀책 사유인 만큼, 무공천 원칙이 받아들여질 경우 조 대표의 야권 단일 후보 출마 가능성을 높게 점쳐왔다.

그러나 민주당이 전략공천 방침을 고수하면서 상황이 달라졌다. 김의겸 전 새만금개발청장이 취임 8개월 만에 사직하고 출마를 선언한 데 이어, 군산 토박이인 전수미 대변인과 문승우 전북도의회 의장도 출마 대열에 합류하며 민주당 내 경쟁이 본격화됐다.

군산은 지역 연고를 중시하는 분위기가 강한 곳이다. 부산 출신인 조 대표로선 지역 접점이 뚜렷하지 않다는 점도 부담이다. 박지원 민주당 의원도 “군산이라는 중소도시는 아직도 연고를 굉장히 찾는 곳”이라며 조 대표의 군산 출마에 회의적인 시각을 내비쳤다.

한편, 조 대표는 다음 주 출마 지역을 공식 발표할 예정이다. 그가 어느 지역을 선택하느냐에 따라 조국혁신당의 향후 정치적 입지가 크게 좌우될 것으로 보인다.

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