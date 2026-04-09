[금요칼럼] AI 시대, 대학은 무엇을 가르칠 것인가

이희학 목원대 총장

“대학은 정답을 외우는 곳이 아니라 ‘왜’를 묻는 곳입니다. 당연하다고 여겼던 것에 의문을 품고 나만의 질문을 붙잡고 끝까지 파고들 때 여러분은 비로소 진짜 성장의 문을 열게 될 것입니다.”

지난달 3일 열렸던 목원대 2026학년도 입학식에서 신입생들에게 전한 당부다. 이 말은 질문하는 힘의 중요성을 일깨우는 조언인 동시에 인공지능(AI)이 일상이 된 시대에 대학이 끝까지 붙들어야 할 교육의 본질을 보여주는 메시지였다.

현재 정보를 얻고 해답에 이르는 속도가 과거와 비교할 수 없을 만큼 빨라졌다. AI는 방대한 데이터에 접근해 이를 분석하고 필요한 답을 빠르게 내놓는다. 그러나 이런 시대일수록 더 중요한 것은 질문하는 힘이다. 무엇이 옳고 더 중요한지, 무엇을 위해 기술을 써야 하는지 스스로 묻지 못한다면 많은 정보를 쥐고도 방향을 잃게 된다. 그래서 대학은 답을 찾는 방법을 전달하는 데 머무는 것이 아니라 질문을 세우고 끝까지 탐구하는 힘을 길러주는 곳이어야 한다.

이 점을 깊이 새기게 한 것은 독일 유학 시절의 경험이었다. 1990년대 독일 베를린훔볼트대학교에서 공부하던 시절 베를린은 장벽 붕괴 이후 큰 변화를 온몸으로 겪고 있었다. 익숙한 질서는 무너졌고, 사회는 새로운 기준을 세우고 있었다. 그 과정에서 사람들은 먼저 질문했다. ‘왜 이 체제가 무너졌는가’, ‘어떤 사회를 다시 세워야 하는가’, ‘자유와 책임은 어디에서 시작되는가’.

이런 물음들은 강의실 안에만 머물지 않았다. 사회를 이해하는 틀이 됐고, 공동체의 미래를 설계하는 출발점이 됐다. 그 현장은 학문의 본질도 다시 보여줬다. 학문은 이미 정리된 결론을 따라가는 일이 아니라 당연하다고 믿어온 전제를 다시 묻는 데서 시작했다. 질문이 깊어질수록 토론은 치열했고, 서로 다른 생각은 갈등이 아니라 더 나은 기준을 찾아가는 과정이 됐다.

AI 시대의 대학도 다르지 않다. 이제 중요한 것은 정보를 얼마나 많이 아느냐가 아니다. 그 정보가 맞는지 가려내고 맥락 속에서 해석하며 사회를 위해 책임 있게 쓸 수 있느냐다. 기술은 더 빨라지고 정교해질 것이다. 하지만 그 기술에 방향을 부여하는 것은 결국 사람이다. 비판적으로 사고하고 다른 전공과 협력하며 인간의 존엄과 공동체의 가치를 놓지 않는 힘은 그래서 더 중요하다.

이제 대학은 기존 교육의 성과를 토대로 배움의 지평을 더 넓혀야 한다. 학생들이 실패를 두려워하지 않고 질문을 끝까지 밀고 갈 수 있는 탐구 문화를 만들어줘야 한다. 정해진 답을 빨리 찾는 능력만으로는 충분하지 않다. 낯선 문제 앞에서 스스로 문제를 정의하고 해법을 탐색하고, 마침내 실행해 보는 태도가 중요하다. 미래 인재를 가르는 기준도 여기에 있다.

목원대가 추진하는 변화도 같은 방향을 향하고 있다. 현재 AI와 SW를 대학 교육의 중심축으로 삼아 체질 개선에 나서면서 오랫동안 강점으로 키워온 문화·예술 역량을 ‘실감형 콘텐츠’라는 미래 산업의 언어로 다시 번역했다. 또 AI 융합 교육의 컨트롤타워인 ‘AISW융합대학’을 신설해 전문적인 기술교육 체계를 구축했다. 공학계열뿐 아니라 인문·사회·예술전공 학생들에게도 각자의 분야에서 AI를 활용할 수 있도록 배움의 문을 넓혔다. 목원대는 AI·SW 교육을 넓혀가면서도 목표를 기술 습득 자체에만 두지 않고, 강의실에서 배운 내용을 스스로 지역사회의 문제와 연결하고 해법을 찾아가는 교육도 강화하고 있다.

좋은 대학은 정답을 대신 말해주는 대학이 아니라 더 깊은 질문을 품게 하는 대학이다. ‘무엇이 옳은가’, ‘무엇에 더 큰 가치를 둬야 하는가’, ‘무엇을 위해 기술을 써야 하는가’. 이 질문을 끝까지 붙들 때 배움은 단순한 지식의 축적을 넘어 삶의 힘이 된다. AI 시대에 정답은 기술이 더 빨리 찾아줄 수 있다. 그러나 미래의 방향은 끝내 질문하는 사람이 결정한다.

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