‘친절한 전주시’ 어디로⋯3년 연속 민원 서비스 평가 하위권

2017년 최우수⋯2023년 최하위, 2024·2025년 ‘라’ 등급 시 “행안부 평가 토대 미비점·내용 파악해 컨설팅 검토 중”

전주시청 전경/전주시

한때 민원 서비스 최우수 기관으로 이름을 날린 전주시가 3년 연속 하위권에 머무르는 수렁에 빠졌다. 10년 전 장관 표창까지 받은 전주시가 지난해 모든 평가 항목에서 하위 등급을 기록하며 개선이 시급하다는 지적이 나온다.

행정안전부와 국민권익위원회는 매년 각 행정기관의 민원 서비스 수준을 높이기 위해 ‘민원 서비스 종합 평가’를 실시하고 있다.

상위 기관에는 인센티브 등 정부 포상을, 하위 기관에는 맞춤형 교육·자문을 제공한다.

크게 민원 전략 및 체계, 민원 제도 운영, 국민신문고 민원 처리, 고충 민원 처리, 민원 만족도 등 5개 항목을 종합적으로 평가해 상위 10%인 가 등급부터 하위 10%인 마 등급으로 구분한다.

지난해는 중앙행정기관 48곳, 광역·기초지방자치단체 243곳, 시·도 교육청 17곳 등 총 308곳을 대상으로 평가를 진행했다.

이중 전주시는 군산·익산시, 장수군과 함께 ‘라’ 등급이 찍힌 초라한 성적표를 받아 들었다.

전주시는 지난 2023년부터 2025년까지 3년 연속 하위권이라는 늪에 빠지게 됐다.

6일 전주시가 홈페이지에 공개한 민원 서비스 종합 평가 결과 자료에 따르면 2023년에 최하위인 마 등급을 받은 데 이어 2024년과 2025년에도 연달아 라 등급에 머물며 고전을 면치 못하고 있다.

세부 지표를 살펴보면 2023년은 민원 전략 및 체계 ‘마’, 민원 제도 운영 ‘마’, 국민신문고 민원 처리 ‘라’, 고충 민원 처리 ‘마’, 민원 만족도 ‘가’를 부여 받았다.

2024년은 각각 다·라·라·마·다를, 지난해는 5개 모두 라 등급으로 조사됐다.

2023년 가 등급으로 자존심을 지켰던 민원 만족도마저 지난해 라 등급까지 떨어지는 불명예를 안은 것이다.

전주시는 불과 10여 년 전인 2017년만 해도 도내 14개 시·군 중 유일하게 민원 서비스 최우수 기관으로 손꼽혔다.

2018년 초 시상식 당시 행정안전부 장관 표창과 함께 인센티브인 5000만 원의 특별 교부세를 거머쥐며 친절한 전주시로 자리매김했다.

이후 점점 등급이 떨어지면서 사실상 중하위권인 다~마 등급까지 추락했다.

이에 전주시도 대응책을 마련하고 있다. 최하위 등급은 면했지만, 별도로 컨설팅을 받는 방안도 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

전주시 관계자는 “현재 행정안전부에서 (민원 서비스 종합 평가) 지침·지표 관련 확정안을 토대로 미비점과 내용을 파악하고 있다”며 “내부적으로 컨설팅·선진지 견학 등에 대해 논의 중이다. 아직 날짜 등은 확정되지 않았다”고 말했다.

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