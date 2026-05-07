유성동 ‘왔다리 갔다리’…단일화 카드에 흔들리는 정체성

정치적 판단인가, 전략 부재인가 논란 확산

유성동 전북교육감 예비후보

전북교육감 선거에 출마한 유성동 예비후보의 행보가 갈지자를 그리며, 구태연한 정치를 답습하고 있다는 비판이 나온다.

전북교육감 선거 완주를 공언하며 독자 노선을 강조하던 모습과 달리, 최근 천호성 후보와의 정책연대 및 단일화설이 불거지면서 정치적 일관성에 대한 의문이 제기된다.

유 후보는 그동안 이남호·황호진 후보와 함께 천호성 후보의 ‘상습 표절’ 문제를 강하게 비판하며 대립각을 세워왔다. 이후 황호진 후보와 정책연대를 선언하며 반(反)천호성·이남호 전선을 구축하는 듯했다.

문제는 이 연대가 오래가지 못했다는 점이다. 황호진 후보가 돌연 이남호 후보와 단일화에 나서면서 사실상 연대는 붕괴됐고, 유 후보는 ‘정책연대가 깨졌다’가 아니라 ‘깨짐을 당했다’“며 “늦은 밤 (황호진 후보로부터) 일방적인 단일화 통보를 받았다”며 강한 ‘배신감‘ 속 홀로서기를 선언했었다.

당시 그는 “상의 없는 결정”이라며 “끝까지 (교육감 선거를) 완주하겠다”며 독자 출마 의지를 분명히 했다.

하지만 불과 얼마 지나지 않아, 이번에는 천호성 후보와의 정책연대 및 단일화 가능성이 다시 제기되고 있다. 앞서 강하게 비판했던 상대와 손을 잡는 모양새가 연출되면서, 정치적 명분과 전략 사이의 괴리가 드러났다는 평가다.

특히 유 후보의 강점으로 꼽히던 ‘젊고 스마트한 개혁 이미지’가 오히려 이번 행보로 훼손되고 있다는 지적이 나온다. 선거 초반만 해도 세 후보 가운데 가장 젊은 후보로 참신성과 기동력을 앞세웠지만, 잦은 노선 변경이 ‘전략적 유연성’이 아닌 ‘우왕좌왕’으로 비춰지고 있다는 것이다.

일부 지지자들 사이에서는 실망감도 감지된다. “기존 정치인과 다를 것이라 기대했지만 오히려 더 계산적인 모습”이라는 비판과 함께, “왔다리 갔다리 하는 정치 철새 아니냐”는 강한 표현까지 등장하고 있다.

이날 유 후보는 전북교육청 브리핑룸에서 정책 공약 발표 회견을 가질 예정이었으나, 회견 1시간 전 “예정됐던 기자회견 취소합니다. 죄송합니다.”란 카톡을 전송했다. 이후 수차례 연결을 시도했지만 전화을 받지 않았다. 정치적 판단을 둘러싼 내부 정리가 끝나지 않은 것 아니냐는 해석이 나온다.

결국 유 후보의 선택은 ‘단일화 변수’라는 단기적 승부수와 ‘정치적 신뢰’라는 장기적 자산 사이에서 시험대에 올랐다는 분석이다. 지금과 같은 행보가 이어질 경우, 선거 판세를 흔드는 변수로 남기보다 스스로 입지를 축소시키는 결과로 이어질 수 있다는 우려도 커지고 있다.

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