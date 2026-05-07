참여자치전북 “김관영 출마·민주당 전횡 모두 책임”…도지사 선거 양측 모두 비판

“개인 책임 회피와 정당권력 전횡 결합된 결과” “흑색선전, 상대비방 중심, 도민들 깊은 실망과 허탈”

전북특별자치도지사 선거가 정책 경쟁 대신 현직 도지사의 무소속 출마라는 결과까지 이어지면서 전북시민사회단체가 김관영 예비후보와 더불어민주당 지도부를 동시에 비판하고 나섰다.

참여자치전북시민연대는 7일 논평을 내고 김관영 지사의 무소속 출마와 민주당 지도부의 공천·징계 과정을 함께 비판하며 “이번 선거는 개인의 책임 회피와 정당 권력의 전횡이 결합된 결과”라고 꼬집었다.

단체는 먼저 선거 전반에 대해 “전북의 미래를 좌우할 중요한 선거임에도 정책 경쟁은 사라지고 흑색선전과 상대 비방이 중심이 되고 있다”며 “도민들에게 희망이 아닌 깊은 실망과 허탈감을 안기고 있다”고 진단했다.

김 지사의 출마와 관련해서는 법적·도덕적 책임 문제를 강하게 제기했다.

연대는 “선출직 공직자의 금품 제공은 명백히 금지된 위법 행위”라며 “그럼에도 불구하고 도지사 출마를 선언한 것은 책임 있는 공직자의 태도라고 보기 어렵다”고 지적했다.

이어 “전북 발전을 위해서는 재도전이 아니라 백의종군의 자세가 필요하다”고 강조했다.

연대는 이번 사태의 책임이 김 지사 개인에게만 있는 것은 아니라는 점도 분명히 했다.

민주당 지도부의 대응 역시 공정성과 일관성을 상실했다는 비판이다. 단체는 “김 지사에 대해서는 신속한 제명 조치를 취하면서, 다른 후보에 대해서는 형식적인 조사에 그친 것은 명백한 이중 잣대”라며 “정청래 대표 체제의 오만과 전횡이 전북 선거를 혼란으로 몰아넣었다”고 주장했다.

특히 중앙당 중심의 공천 방식에 대한 문제 제기도 이어졌다.

연대는 “국회의원 보궐선거에서 전략공천을 강행하는 과정에서 지역 정치와 민심이 철저히 배제됐다”며 “전북을 정치적 ‘안전지대’로 인식한 채 이루어진 결정은 지역 자치의 원칙을 훼손한 것”이라고 비판했다.

이 같은 상황이 맞물리며 이번 전북도지사 선거는 정책과 비전 경쟁이 실종된 채, 정치적 책임 공방만 부각되는 양상이다.

시민사회에서는 “누가 더 잘못했는가의 문제가 아니라 왜 이런 선택지밖에 남지 않았는가를 따져야 한다”는 지적도 나온다.

연대는 “현재의 선거는 이중, 삼중의 소외 속에 있는 도민들에게 또 다른 정치적 피로만 가중시키고 있다”며 “김관영 지사와 민주당 지도부 모두 이번 사태에 대한 책임을 피할 수 없다”고 밝혔다.

이어 “정치권이 책임 있는 태도로 선거를 정상화하지 않는다면, 그에 대한 평가는 결국 도민의 냉정한 선택으로 돌아갈 것”이라고 덧붙였다.

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