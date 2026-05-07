유성동-천호성 단일화…“현장성·전북교육 안정성 고려한 결정”

유성동 전북교육감 예비후보와 천호성 예비후보는 7일 전북교육청 브리핑룸에서 공동 기자회견을 열고 천호성 후보를 주축으로 한 후보단일화를 공식 선언했다./전북일보

독자노선을 걸어온 유성동 전북교육감 예비후보가 천호성 후보와의 단일화를 선언했다. 선거 완주를 수차례 공언해왔던 유성동 후보가 천호성 후보 지지를 공식화하면서, 이번 선거 구도는 사실상 ‘천호성 대 이남호’ 진영 대결로 재편됐다.

유 후보와 천 후보는 7일 전북교육청 브리핑룸에서 공동 기자회견을 열고 단일화를 공식 선언했다. 이날 두 후보는 ‘현장성’과 ‘전북교육 위기’를 핵심 키워드로 내세우며 공동 행보를 약속했다.

천호성 후보는 먼저 2018년 자신의 첫 교육감 선거 출마를 떠올리며 유 후보에게서 과거 자신의 모습을 봤다고 했다. 그는 “젊었을 때의 결기와 자신감, 미래에 대한 불안까지 당시의 제 모습이 떠올랐다”며 “지금 전북교육은 그 어느 때보다 위기 상황”이라고 진단했다.

특히 천 후보는 유 후보의 ‘현장성’을 높게 평가하며 적극적으로 단일화를 요청해왔음을 공개적으로 밝혔다. 그는 “토론회와 정책 과정을 지켜보며 유 후보가 현장성을 매우 중요하게 생각하고 있다는 점을 발견했다”며 “교육감은 결국 한 사람이 해야 하는 만큼 현장을 아는 분과 함께하면 전북교육이 훨씬 나아질 수 있다는 확신이 있었다”고 말했다.

또 “유 후보의 자존감에 상처를 드리지 않기 위해 정중하게 여러 차례 함께하자고 요청했다”며 “이번 결단에 깊이 감사드린다”고 밝혔다.

이에 대해 유 후보는 먼저 “교육감 선거를 완주하겠다는 약속을 지키지 못하게 돼 죄송하다”며 고개를 숙였다. 다만 자신의 핵심 가치였던 ‘도덕성’ 문제에 대해서는 기존 입장을 굽히지 않았다.

유 후보는 “도덕성은 교육감이 되기 위한 기본 조건이라는 생각에 변함이 없다”며 “천 후보 곁에서 이에 대한 쓴소리를 계속하겠다”고 말했다. 이어 “TV토론 과정에서 제기된 도덕성 관련 문제를 단순히 네거티브로 치부하지 말고 도민들에게 다시 한번 사과의 말씀을 드리라고 계속 조언하겠다”고 밝혔다.

그는 또 자신이 왜 교육감 선거에 도전했는지를 돌아봤다고 털어놨다. “2023년 겨울 교실에서 사직서를 쓰던 순간, 전북에도 ‘교사 교육감 시대’를 열어야 한다는 기대와 희망이 있었다”며 “지금도 그 적임자는 저 자신이라고 생각한다”고 말했다.

하지만 현실적 한계도 솔직히 인정했다. 유 후보는 “사람과 조직, 자금 등 모든 면에서 역부족이었다”며 “현장의 안정성과 전북교육의 미래를 함께 고려할 수밖에 없었다”고 설명했다.

단일화 결심의 또 다른 배경으로는 정책과 공약 비교를 들었다. 그는 “두 후보의 공약을 천천히 살펴보며 어느 쪽에 현장의 언어가 더 담겨 있는지 고민했다”며 “모두를 만족시킬 수는 없지만 긴 안목으로 이번 선택을 지켜봐 달라”고 말했다.

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