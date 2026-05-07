민주당 전북도당, 광역의원 13곳 경선 결과 발표

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더불어민주당 전북특별자치도당 선거관리위원회는 7일 광역의원 13개 지역구의 경선 결과를 발표했다.
경선 결과 전주 제8선거구 남관우, 전주 제9선거구 서난이, 전주 제11선거구 김남규, 군산 제2선거구 김동구, 군산 제3선거구 나종대, 군산 제4선거구 한준희, 익산 제1선거구 최종오, 익산 제2선거구 조은희, 익산 제3선거구 김경진, 익산 제4선거구 한정수, 김제 제1선거구 김주택, 김제 제2선거구 김영자, 부안 김창현 후보가 선출됐다.
경선은 권리당원 100% 투표 방식으로 진행됐다.
선관위는 차후 이병철·박형배 후보가 맞붙는 전주 제7선거구 경선을 진행, 광역의원 지역구 경선을 마무리할 예정이다.
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