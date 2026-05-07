김관영, 내란 방조 등 '무혐의'…종합특검 통보

무소속 출마 결심을 굳힌 김관영 전북특별자치도 예비후보가 7일 전북도의회 브리핑룸에서 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

무소속으로 전북특별자치도지사 선거에 출마한 김관영 예비후보가 7일 내란 방조 혐의에 대해 무혐의 처분을 받았다.

연합뉴스 취재를 종합하면 김 예비후보는 이날 오후 6시께 2차 종합특검으로부터 무혐의 통지서를 받았다.

내란 방조 의혹은 2024년 12월 3일 윤석열 전 대통령의 비상계엄 당시 전북도가 행정안전부의 지침에 따라 도청사 폐쇄 등을 이행하고 지역계엄사령부에 협조했다는 것으로, 민주당 도지사 후보인 이원택 의원이 이를 집중적으로 문제 제기한 바 있다.

김 예비후보 측은 "오늘 오후 6시에 도청으로 팩스로 무혐의 통지서가 왔다"며 "내용은 김 예비후보에게 (내란 방조 및 직무 유기 등과 관련한) 혐의가 없다는 것"이라고 말했다.

앞서 김 예비후보는 지난 4일 기자간담회를 통해 "특검이 이 사건을 기소하면 정계를 은퇴하겠다"며 배수진을 쳤다.

그러면서 "(불기소를) 자신한다기보다 정치인이 자기가 뱉은 말에 무거운 책임감을 느껴야 한다는 취지"라며 "이 의혹을 제기한 이 의원도 정치적 생명을 걸고 정확한 사실관계를 규명하겠다고 했으니, 어떤 식으로든 책임을 져야 할 것"이라고 직격했다.

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