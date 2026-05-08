‘감투 야합' 파문 유성동 “정책국장 자리는 혼자만의 생각”

유, 공개 사과 후보직 사퇴

유성동 전북교육감 예비후보는 8일 전북교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 ‘녹취 파문’과 관련해 공개 사과했다. 이강모 기자

전북교육감 선거를 둘러싼 이른바 ‘유성동 녹취 파문’이 확산되는 가운데, 관련 당사자가 8일 전북교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 공개 사과했다. 그리고 후보직을 사퇴했다.

이날 기자회견에서 유 후보는 “도민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다”며 “선거를 치르는 과정에서 부족하고 미숙한 부분이 많았다”고 밝혔다.

이어 “비록 사적인 대화였다고 하더라도 공인의 위치에서 더욱 신중하고 절제된 언어를 사용했어야 했다”며 “저의 선택과 판단을 설명하는 과정에서 마치 어떠한 거래가 있었던 것처럼 오해받을 수 있는 표현을 사용한 점 역시 매우 부적절했다”고 말했다.

다만 실제 정치적 거래 의혹에 대해서는 선을 그었다. 그는 “오해를 살 수 있는 표현은 있었지만, 실제로 부적절한 거래가 있었던 것은 아니다”라는 취지로 해명했다.

앞서 공개된 녹취에서는 한 캠프 관계자가 자신을 “전략총괄본부장”이라고 소개하며 유 후보가 정책국장 자리를 맡기로 했다는 녹취를 폭로했다.

녹취에는 “정책국장 이상의 자리를 간다”는 표현과 함께 후보 간 관계 및 캠프 이동 가능성을 언급하는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.

지역 교육계와 정치권에서는 이번 녹취 공개를 두고 선거 과정의 부적절한 인사 논의 여부와 캠프 운영의 투명성 문제가 쟁점으로 떠오르고 있다.

한편, 논란과 관련한 추가 폭로 가능성이 거론되면서 향후 선거 구도와 지역 여론에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.

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