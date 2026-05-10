윤준병 “피해자 코스프레 중단”…김관영 “경선도 못하게 해놓고 망발”

윤준병 “김관영 제명 사유는 내란 아닌 현금살포…복당도 불가” 김관영 측 “정청래 사단 전횡에 도민 분노…건강한 민주당 회복”

윤준병 민주당 전북도당위원장. /전북일보 DB

김관영 전북특별자치도지사 무소속 예비후보와 더불어민주당 전북도당 간 신경전이 격화되고 있다. 민주당은 김 예비후보의 무소속 출마를 “피해자 코스프레, 분열 정치”라고 비판했고, 김 예비후보 측은 “경선도 탈당도 못하게 만들어 놓고 망발을 쏟아내고 있다”고 맞받았다.

윤준병 위원장은 지난 9일 입장문을 내고 “김관영 예비후보가 민주당에서 제명된 이유는 계엄 동조 논란이 아니라 공직선거법상 엄격히 금지된 현금살포 행위 때문”이라며 “피해자 코스프레와 분열 정치를 중단하라”고 주장했다.

윤 위원장은 “대리비 명목의 현금 살포 장면이 CCTV 영상에 찍혀 전국민과 당원들이 경악했다”며 “그럼에도 진솔한 반성과 사과는커녕 자신이 정치적 피해자인 양 행동하는 것은 적반하장”이라고 비판했다.

이어 “당의 윤리 판단과 징계 절차를 정치적 제거라고 규정하는 것은 전형적인 물타기”라며 “법률전문가인 김 예비후보가 사법부의 가처분 기각 결정 이후에도 불복하는 모습은 독선과 아집”이라고 주장했다.

윤 위원장은 “불법행위 제명자와 당론 불복자는 당규상 복당이 금지돼 있다”며 “건강한 민주당 회복을 위해 출마한다는 주장 자체가 성립할 수 없다”고 했다.

김관영 전북특별자치도지사 예비후보. /전북일보 DB

이에 대해 김관영 예비후보 선거대책위원회는 날을 세웠다.

김 예비후보 측은 같은 날 논평을 통해 “경선 참여를 원천 차단해 도지사 선거 참사를 자초한 사람들이 성찰 없이 비난만 일삼고 있다”며 “사실에 기반하지 않은 허무맹랑한 언행을 즉각 중단하고 사과하라”고 요구했다.

또 “정청래 지도부가 청년들에게 대리비를 지급했다는 이유만으로 윤리감찰 반나절 만에 단 한 번의 소명 기회도 주지 않고 전격 제명시켜 경선도, 탈당도 할 수 없는 처지로 만들었다”고 주장했다.

특히 경쟁 상대인 이원택 민주당 전북도지사 후보를 향해서는 “제3자 대납 의혹에는 형식적 감찰만 진행하고 사실상 면죄부를 줬다”며 형평성 문제를 제기했다.

김 예비후보 측은 “도민들은 정청래 사단의 비민주적 전횡에 분노하고 있다”며 “도민 대표로 출마해 정의를 외면한 정치인들을 단죄하고 건강한 민주당을 회복시키라는 엄명을 받드는 길에 훼방꾼이 되지 말라”고 주장했다.

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