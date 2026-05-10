새만금개발청 앞 한달 천막농성 돌입?…부안범군민추진위 무슨 일

“새만금 RE100 국가산단 부안에 배치하라”

새만금 RE100 국가산단 부안 유치 범군민추진위원회는 지난 6일 군산 새만금개발청 앞에서 천막농성에 돌입하고, 한 달간의 집중 투쟁 일정에 들어갔다고 밝혔다. / RE100 국가산단부안 유치범군민추진위원회

새만금 RE100 국가산업단지의 부안 유치를 촉구하는 부안군민들의 장외행동이 본격화됐다.

새만금 RE100 국가산단 부안 유치범군민추진위원회는 지난 6일 군산 새만금개발청 앞에서 천막농성에 돌입하고, 한 달간의 집중 투쟁 일정에 들어갔다.

김종대 새만금지원협의회장의 사회로 진행된 농성에는 추진위원과 주민 100여명이 참석했다.

공동위원장을 맡은 권명식 새마을운동 부안군지회장은 “새만금 개발과정에서 부안군민들이 감내해 온 희생과 피해를 정부는 더 이상 외면해서는 안된다”며 “RE100 국가산단은 단순히 공장 몇 개 들어오는 문제가 아니라, 소멸위기에 처한 부안의 미래와 직결된 절박한 과제”라고 강조했다.

실제로 부안은 새만금 방조제의 시작점이자 가장 넓은 해안선을 내어준 곳이지만, 정작 산업용지 배치나 기업유치 등 ‘개발의 열매’에서는 줄곧 소외돼 왔다는 비판을 받아왔다. 장용석 애향운동본부장은 취지 설명에서 “부안은 새만금의 출발지였음에도 산업과 일자리 혜택에서는 철저히 배제됐다”며 “이번 농성은 빼앗긴 부안군민의 정당한 권리를 되찾기 위한 저항”이라고 목소리를 높였다.

추진위는 이날 결의문을 통해 네 가지 요구사항을 분명히 했다. △새만금 RE100 국가산단의 부안 배치 △입지 선정 과정의 투명한 공개 △부안 소외 시도 중단 △지역 정치권의 적극적인 대응 등이다.

추진위는 앞으로 한 달간 매일 오전 8시부터 오후 6시 30분까지 새만금개발청 앞에서 피켓시위와 홍보전을 이어가며 압박수위를 높일 계획이다. 국책사업이라는 명분 아래 희생을 강요받아온 지역공동체가 던지는 ‘공정’과 ‘생존’의 질문에 이제 새만금개발청과 정부가 답해야 할 차례다.

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