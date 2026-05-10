민주당 지방선거 선대위 출범…한병도 상임선대위원장·이성윤 호남 유세 총괄

정청래 총괄상임선대위원장 맡아 ‘대한민국 국가 정상화 선대위’ 구성 한병도 “국민주권정부 성공 위해 총력”…이성윤, 호남권 선거 지원 역할

더불어민주당이 10일 중앙선거대책위원회를 공식 출범시키고 본격적인 선거 체제에 돌입했다.

민주당은 6·3 지방선거를 24일 앞둔 이날 국회에서 ‘대한민국 국가 정상화 선대위’ 출범식을 열고 정청래 대표를 총괄상임선대위원장으로 임명했다.

공동 상임선대위원장에는 한병도 원내대표를 비롯해 이시종 전 충북지사, 안선하 세계보건기구(WHO) 자문관, 금희정 외과의사, 미얀마 출신 귀화 한국인 이본아 씨 등이 참여했다.

공동 선대위원장에는 이성윤 최고위원과 박지원·황명선·강득구·문정복 의원 등 최고위원 7명과 광역단체장 후보 16명이 참여한다.

민주당은 지역별 유세 책임자 배치도 마쳤다.

특히 이성윤 최고위원은 호남권 유세 지원을 맡아 전북·광주·전남지역 선거 지원 활동에 나설 예정이다.

한 원내대표는 이날 출범식에서 “내란 세력이 다시는 준동하지 못하도록 확실히 청산해야 한다”며 “국민주권정부의 안정적 국정 동력을 확보하기 위해 지방선거 승리에 모든 역량을 쏟겠다”고 강조했다.

정청래 대표는 “이번 지방선거는 단순한 지역 일꾼 선출이 아니라 대한민국 정상화와 국가 대도약의 분수령”이라며 “윤 어게인 공천으로 내란을 반복하려는 세력을 반드시 심판해야 한다”고 전했다.

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