고창군수 선거 불법비리 의혹 ‘파장’

지역사회 “반드시 밝혀야"… “신중한 접근을”

6·3 지방선거를 앞두고 한 인터넷 매체가 지난 4월부터 심덕섭 고창군수와 군정 운영 의혹을 잇따라 제기하며 지역사회에 큰 파장을 일으키고 있다. /고창군청 청사 전경

6·3 지방선거를 앞두고 한 인터넷 매체가 지난 4월부터 심덕섭 고창군수와 군정 운영 의혹을 잇따라 제기하며 지역사회에 큰 파장을 일으키고 있다.

첫 번째 의혹은 지난 4월 7일 제기된 ‘용평리조트 비리 의혹’이다. 이 매체는 전 고창군 경제국장과 관련된 자산 또는 권리를 고창군이 고가에 재매입했다는 의혹을 제기하며 사업 추진 과정과 예산 집행의 적정성 문제를 집중 조명했다. 이어 4월 27일 방송에서는 이른바 ‘심군수 7인방’ 조직 활동 의혹과 함께 약 30억 원 규모의 금품살포 정황, 읍·면 조직 관리 체계 등이 담긴 녹취 내용이 공개됐다고 주장했다.

또한 지난 5월 7일에는 특정 업체들에 대한 반복적인 수의계약 의혹이 추가로 제기됐다. 이날 매체는 선거 이후 측근 중심의 계약 배분 구조와 이른바 ‘보은성 행정’ 가능성을 주장하며 군정 전반에 대해 문제를 제기했다.

지역사회의 비판도 적지 않다. 일부 군민들은 “단순한 정치공방 수준을 넘어선 중대한 권력형 토착비리 의혹”이라며 철저한 수사를 촉구하고 있다. 지역 온라인 커뮤니티와 사회단체 등을 중심으로 “압수수색 등 강제수사가 필요하다”, “군민 혈세가 투명하게 집행됐는지 밝혀야 한다”는 목소리도 확산되고 있다.

조국혁신당 유기상 고창군수 예비후보 역시 “늑장·봐주기 수사 논란이 반복돼선 안 된다”며 “군민이 납득할 수 있는 성역 없는 전면수사가 반드시 필요하다”고 강조했다.

반면 일부에서는 “확인되지 않은 주장에 대한 신중한 접근도 필요하다”는 의견도 나오고 있어 향후 수사기관의 대응과 사실관계 규명에 지역사회의 관심이 집중되고 있다

고창=박현표 기자

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