李 대통령 “동학농민혁명, 한국 민주주의의 위대한 첫 발걸음"

132주년 기념식 축사…동학 정신, ‘빛의 혁명’까지 이어져 “국민주권정부, 1894년 농민이 꿈꾸던 대동 세상과 맞닿아” 국가기념일 지정 뒤 첫 현직 대통령 기념사

이재명 대통령. /청와대 제공

이재명 대통령은 11일 “백성이 나라의 근본이자 주인임을 일깨운 동학농민혁명은 대한민국 민주주의의 위대한 첫 발걸음”이라고 말했다.

이 대통령은 이날 서울 용산구 국립중앙박물관 대강당에서 열린 제132주년 동학농민혁명 기념식에서 최휘영 문화체육관광부 장관이 대독한 축사를 통해 “이 땅에 고귀한 민주주의의 씨앗을 뿌린 동학농민혁명 참여자들의 우렁찬 함성과 용기, 그리고 고귀한 희생 앞에 깊은 경의를 표한다”며 이같이 밝혔다.

동학농민혁명 기념식에서 현직 대통령이 기념사를 전한 것은 2019년 국가기념일로 지정된 뒤 처음이다.

이 대통령은 “사람답게 사는 세상, 모두가 잘사는 대동세상을 꿈꾸며 부당한 권력에 항거하던 동학농민혁명의 정신은 우리의 가슴 속에 꺼지지 않는 등불이 되었다”고 말했다.

이어 “독립운동과 4.19혁명, 5.18 민주화 운동을 거쳐 ‘촛불혁명’과 ‘빛의 혁명’으로 면면히 이어져 온 그 정신은, 오늘날 대한민국을 세계가 주목하는 모범적 민주주의 국가로 활짝 꽃피운 원천이 되었다”고 평가했다.

특히 ‘국민주권정부’의 가치가 1894년 농민들의 열망과 궤를 같이하고 있음을 강조하며, 현 정부의 국정 운영 철학이 동학의 ‘인내천(人乃天)’ 사상과 ‘대동 세상’에 뿌리를 두고 있음을 시사했다.

이 대통령은 “국민주권정부 또한 1894년 농민들이 꿈꾸던 대동 세상과 맞닿아 있다”며 “정부는 국민이 나라의 진정한 주인으로서 정당한 권리를 누리고 성장의 결실을 함께 나누는 따뜻한 공동체를 만들기 위해 온 힘을 다하겠다”고 약속했다.

그러면서 “소외되는 이웃 없이 누구나 공정한 기회를 누리며 ‘다 함께 잘 사는 나라’, 우리가 마주한 격차를 뛰어넘어 더 발전되고 성숙한 민주주의를 이루는 ‘국민이 주인인 나라’ 대한민국을 국민 여러분과 함께 만들어 가겠다”고 덧붙였다.

이 대통령은 축사를 마무리하며 “다시 한번, 뜻깊은 제132주년 동학농민혁명 기념식을 진심으로 축하한다"며 국민적 통합과 안녕을 기원했다.

한편 문화체육관광부가 주최하고 동학농민혁명기념재단이 주관한 이날 기념식은 ‘동학농민혁명, 오늘의 빛이 되다’라는 슬로건 아래 진행됐다.

동학농민혁명의 숭고한 정신을 기리고 그 역사적 가치를 널리 알리기 위해 최초의 승리를 거둔 황토현 전승일인 5월 11일을 2019년 국가기념일로 지정해 매년 국가기념식으로 거행되고 있다.

기념식은 식전영상 상영과 주빈 입장, 국민의례, 기념사, 유족 등록 통지서 전달, 공연 순으로 진행됐다.

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