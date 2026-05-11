불출마·체급 상향…익산시의원 30% 이상 물갈이 전망

불출마, 체급 상향, 민주당 경선 탈락 등 8자리 무주공산 민주당 강세 속 군소정당·무소속 후보 약진 가능성 주목

익산시의회 전경./사진=송승욱 기자

오는 6·3 지방선거에서 익산시의원 30% 이상이 물갈이될 것으로 전망된다.

지난 9일 발표된 더불어민주당 전북도당 기초의원 경선 결과에 따르면, 익산지역에서는 현역 중 신용·오임선 의원이 탈락했다.

이에 앞서 김진규·양정민·한동연 의원은 불출마를 선언했고, 김경진·조은희·최종오 의원은 전북특별자치도의원으로 체급을 올렸다.

비례대표 3석을 제외한 22석 중 8석이 무주공산인 셈이다.

가선거구(2인)에서는 민주당 김미선·장경호 후보가 각각 재선·3선 도전에 나선다. 기존 선거구였던 모현동이 자선거구로 편입되면서 그 외 다른 후보는 없는 상태다.

나선거구(2인)에서는 민주당 김충영·이중선 후보와 조국혁신당 박상우 후보가 2자리를 놓고 경쟁을 펼친다. 민주당 현역의 아성에 조국당 신예가 도전하는 형국이다.

다선거구(2인)에서는 민주당 강경숙·박종대 후보와 조국당 박중희 후보, 무소속 김용민 후보가 각축전을 벌인다. 이 지역구 역시 민주당 현역 대 정치신인 대결 구도다.

라선거구(2인)에서는 민주당 한창훈·박종철 후보와 무소속 조규대 후보가 맞붙는다. 민주당 정치 신인 2명과 무소속 6선 시의원이 도전에 나서 2자리를 놓고 치열한 경쟁을 펼칠 것으로 전망된다.

마선거구(2인)에서는 민주당 정원상·전세성 후보와 조국당 김영민 후보가 도전한다. 현역의 경선 탈락과 불출마로 2자리가 모두 무주공산이 된 지역구로, 정치신인들 간 한 치의 양보 없는 결전이 예상된다.

바선거구(3인)에서는 민주당 김선남·정영미·이충열 후보와 무소속 손문선 후보가 경쟁을 펼친다. 체급 상향과 경선 탈락으로 빈 자리를 누가 차지할 것인지가 주목되고 있으며, 무소속 3선 시의원 출신 손 후보가 얼마나 약진할 수 있을지가 관전 포인트다.

사선거구(3인)에서는 민주당 김숙영·유재구 후보와 조국당 박경원 후보, 진보당 손진영 후보가 3자리를 두고 경쟁한다. 현역 2명에 신예 2명이 도전하는 형국으로, 치열한 접전이 예상된다.

아선거구(3인)에서는 민주당 김순덕·소길영 후보, 조국당 조남석 후보, 무소속 이종현 후보 등 4명의 현역 시의원들이 3자리를 놓고 경쟁을 펼친다. 저마다 지지세를 기반으로 재입성을 노리고 있어 여느 다른 선거구보다 접전이 펼쳐질 것으로 전망되다.

신설된 자선거구(3인)에서는 민주당 박철원·최재현·황두관 후보와 국민의힘 송영자 후보, 조국당 국호림 후보, 무소속 박종일 후보가 도전에 나선다. 전통적인 민주당 강세 지역에서 국힘과 조국당 등 군소정당과 무소속 후보가 새로운 바람을 일으킬 수 있을지에 관심이 집중된다.

지역 정치권 한 관계자는 “갑작스럽게 선거구가 조정되면서 소수정당 뿐만 아니라 민주당 후보들까지도 혼란을 겪었는데, 결국 그간 얼마나 시민들의 눈높이에서 노력해 왔는지가 승패를 좌우하게 될 것”이라며 “아무래도 민주당 후보들의 강세가 예상되지만, 곳곳에 본선 경쟁력을 갖춘 후보들이 있어 주목된다”고 전했다.

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