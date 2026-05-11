민주당 익산갑 지역위, ‘의장직 수행 시 차기 불출마’ 서약

시·도의원 당내 경선 당선자 전원 서약…정치 혁신 의지 천명

더불어민주당 익산갑 지역위원회(위원장 송태규) 소속 경선 당선자들이 지난 10일 익산시의회 의장직 수행 시 차기 불출마를 서약하며 강력한 정치 혁신 의지를 천명하고 있다./사진 제공=익산갑 지역위

더불어민주당 익산갑 지역위원회(위원장 송태규)가 경선 당선자들과 함께 익산시의회 의장직 수행 시 차기 불출마를 서약하며 강력한 정치 혁신 의지를 천명했다.

지역위는 지난 10일 사무실에서 기초·광역의원 경선 당선자 간담회를 개최했다. 이날 간담회에는 최정호 익산시장 후보를 비롯해 익산갑 지역 시·도의원 당내 경선 당선자 전원이 참석해 원팀(One-Team)으로서의 승리 결의를 다졌다.

특히 이들은 ‘제9대 익산시의회 의장직 수행 시 차기 기초의원 선거 불출마 서약서’ 제출했다.

이는 의장직이 차기 선거를 위한 발판이나 권력 행사의 도구로 전락하는 구태를 끊어내고, 오직 지역 발전과 시민 봉사에만 전념하겠다는 의지의 표현이다.

송태규 위원장은 “의장은 시민의 목소리를 대변하는 무거운 책임의 자리이지, 개인의 정치적 영달을 위한 자리가 아니다”라며 “오늘 제출한 불출마 서약서는 익산 정치가 시민의 신뢰를 회복하는 결정적인 기폭제가 될 것”이라고 강조했다.

참석작들 또한 “기득권을 내려놓고 낮은 자세로 시민을 섬기겠다는 결단에 깊이 공감한다”며 “이번 선거에서 압도적 승리를 거둬 익산의 새로운 변화를 증명해 내겠다”고 각오를 밝혔다.

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