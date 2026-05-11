김정대 한국건설기계연구원장 취임…"산업현장 연구 역량 강화"

김정대 한국건설기계연구원장이 11일 본원 3층 강당에서 취임식을 갖고 본격적인 활동을 시작했다.

이날 취임식은 전 직원이 참석한 가운데 내부 중심의 간소한 행사로 진행됐으며, 연구원의 미래 운영 방향과 연구개발 추진 전략을 공유하는 자리로 마련됐다.

김 원장은 이 자리서 급변하는 산업 환경과 제조업 패러다임 변화에 대응하기 위한 연구원의 역할과 경쟁력 강화 필요성을 강조했다.

특히 김 원장은 제조 AI 전환과 탄소중립 대응•산업 현장 중심의 연구개발 체계 구축 방향을 제시하며, 기업과 함께 성장하는 연구기관이자 지역 산업 발전에 기여하는 전문생산기술연구소로의 역할 강화 의지를 밝혔다.

그는 또 연구와 실증•산업 적용이 유기적으로 연계되는 현장 중심 R&D 체계와 함께 연구자가 연구에 몰입할 수 있는 환경 조성, 조직 내 소통과 협업 강화의 중요성을 피력했다.

김 원장은 “산업 현장이 필요로 하는 기술을 중심으로 연구 역량을 강화하고, 미래 산업 변화에 선제적으로 대응할 수 있도록 연구원 역량을 집중해 나가겠다”고 말했다.

김 원장은 산업통상부와 국무조정실 등에서 산업기술•규제개선•통상 분야 주요 보직을 두루 거친 행정관료 출신이다.

한편 한국건설기계연구원은 건설기계 및 산업기계 분야의 기술개발과 시험·인증·실증, 기업 지원 등을 수행하는 전문생산기술연구소로, 산업 경쟁력 강화와 지역 산업 발전을 위한 다양한 연구개발 사업을 추진하고 있다.

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