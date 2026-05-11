한병도 “전북 대도약 골든타임…집권여당 원팀 돼야 속도 낼 수 있어”

“6·3 지방선거는 전북 미래 결정할 변곡점”…이원택 지원 사격 피지컬AI·새만금·현대차 투자 강조…“민주당이 입법·예산 뒷받침”

한병도 더불어민주당 원내대표가 11일 전북도의회 기자실을 방문해 간담회를 하고 있다./이준서 기자

한병도 더불어민주당 원내대표가 11일 “전북 발전은 정부·국회·도정이 원팀으로 움직여야 속도감 있게 추진될 수 있다”며 집권여당 후보론을 앞세워 이원택 전북특별자치도지사 예비후보 지원에 나섰다.

민주당의 공동상임 선거대책위원장이기도 한 한 원내대표는 이날 오후 전북자치도의회 기자실에서 간담회를 갖고 “6·3 지방선거는 전북이 오랜 소외를 딛고 대도약을 시작하는 역사적 변곡점”이라며 “도민 삶을 바꾸는 성과로 이어지기 위해서는 정부와 국회, 전북이 원팀이 돼야 한다”고 밝혔다.

그는 “윤석열 정부 시절 새만금 예산 삭감과 잼버리 파행 등으로 전북이 큰 어려움을 겪었다”면서도 “이재명 정부 출범 이후 지방주도 성장 전략 속에서 전북이 균형발전의 새로운 중심축으로 도약할 기회를 맞고 있다”고 진단했다.

그러면서 “피지컬AI 예산 반영과 첨단산업 기반 조성, 새만금 재생에너지 산업용지 확대, 현대차그룹의 대규모 투자까지 이어지면서 전북의 미래 성장동력이 본격적으로 움직이기 시작했다”고 강조했다.

한 원내대표는 특히 “현대차 투자는 끝이 아니라 시작”이라며 “대기업 투자 하나가 또 다른 기업 유치와 산업 집적 효과로 이어질 수 있다. 민주당은 국회에서 예산과 입법으로 전북 산업 생태계 조성을 적극 뒷받침하겠다”고 했다.

또 “최근 전북특별자치도법 개정안 통과와 국립의전원법 본회의 처리 역시 민주당이 추진해온 성과”라며 “앞으로도 공공의료 확충과 미래산업 육성, 국가예산 확보를 통해 전북의 구조적 체질 개선에 나서겠다”고 말했다.

한 원내대표는 “당정청 회의 체계와 정부 추진 시스템 속에서 협력하는 힘은 큰 차이가 있다”며 “집권여당 후보가 도정을 맡아야 정부 정책과 지역 현안을 더 빠르고 효율적으로 연결할 수 있다”고 강조했다.

최근 제기되는 김관영 무소속 예비후보 동정론과 관련해서는 “특정 후보를 겨냥한 불공정 공천은 결코 아니었다”며 “공관위와 최고위원회가 감찰 결과와 자료를 토대로 공적 시스템 안에서 판단한 사안”이라고 설명했다.

한 원내대표는 민주당 당원이 무소속 후보나 타당 후보를 공개 지원할 경우 당규에 따른 징계가 가능하다는 점도 언급했다.

그는 “정당 운영의 기본 원칙에 따른 것”이라며 “당원 자격을 유지한 상태에서 타 후보를 지원하면 당규에 따라 조치가 이뤄질 수 있다”고 했다.

이어 “민주당은 전북에서 더욱 겸손한 자세로 정책과 미래 비전을 중심으로 선거에 임할 것”이라고 덧붙였다.

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