양정무 “전 도민 200만원 긴급지원금 지급”…‘전북형 경제백신’ 공약

“GRDP 전국 꼴찌·재정자립도 하락…전북경제 이미 위험수위” 지방채 발행·예산 구조조정 재원 제시…“민생 살리는 경제도지사 되겠다”

양정무 국민의힘 전북특별자치도지사 예비후보가 11일 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 하고 있다./사진=이준서 기자

국민의힘 양정무 전북특별자치도지사 예비후보가 전 도민에게 1인당 200만원의 긴급 생활 민생지원금을 지급하겠다고 공약했다.

양 예비후보는 11일 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “전북 경제는 이미 위험 수위를 넘었다”며 “멈춰가는 경제 엔진을 다시 돌리기 위해 제1호 공약으로 전 도민 긴급 생활 민생지원금을 지급하겠다”고 밝혔다.

지원금은 상·하반기로 나눠 각각 100만원씩 지급한다는 구상이다.

그는 “전북의 1인당 지역내총생산(GRDP)은 전국 최하위 수준이고 재정자립도도 계속 하락하고 있다”며 “지금 전북에는 완만한 처방이 아니라 심장을 다시 뛰게 할 강력한 긴급 수혈이 필요하다”고 주장했다.

이어 “200만원 지원금은 단순 현금 살포가 아니라 무너진 민생경제와 전통시장, 소상공인을 살리기 위한 전북형 경제 백신 프로젝트”라고 강조했다.

재원 마련 방안으로는 지방채 발행과 예산 구조조정을 제시했다.

양 예비후보는 “불필요한 행정 비용과 시급하지 않은 사업을 과감히 조정하고 기금 활용과 지방채 발행 등을 검토하겠다”며 “전북의 부채 비율은 충분히 감당 가능한 수준”이라고 말했다.

김관영 무소속 예비후보와 민주당 후보 간 갈등과 관련해서는 “두 후보 모두 선거법 관련 리스크가 있다고 본다”며 “재선거로 전북 재정이 낭비되는 일이 없었으면 한다”고 전했다.

또 “전북 경제가 침체한 원인은 견제와 균형이 무너졌기 때문”이라며 “정쟁보다 민생에 집중하는 경제도지사가 되겠다”고 말했다.

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