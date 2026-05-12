익산시 오산면 신지~영만 국도대체 우회도로 언제 만드나

연약지반 이유로 총사업비 1888억 원에서 3500억 원 수준으로 늘어 익산지방국토청, 4년 넘게 실시설계 용역 진행하며 다시 예타 준비 중

익산시 오산면 신지~영만 국도대체우회도로 개설사업 위치도./사진 제공=익산시

익산시 오산면 신지리에서 영만리를 잇는 국도대체우회도로 개설이 지지부진하다. 익산지방국토관리청이 시행 중인 사업이 4년 넘게 실시설계 용역 단계에 머물러 있어서다.

당초 잘못 산정된 총사업비 1888억 원이 기본설계 과정에서 3500억 원 수준으로 두 배 가까이 늘면서 정부 예비타당성조사를 다시 받아야 하는 상황인데, 이 때문에 원래 2030년 완공 예정이던 사업은 최소 6~7년가량 늦어질 예정이다.

이 사업은 오산면 신지리 21번 국도와 영만리 23번 국도를 연결하는 연장 7.05㎞ 왕복 4차선 도로를 개설하는 것으로, 지난 2021년부터 시작됐다.

사업이 완료되면 익산~군산 간 연계 도로망 확충으로 새만금 개발에 따른 물류비용 절감과 지역균형발전에 크게 기여할 것으로 기대가 모아졌고, 아울러 황등~오산 및 서수~평장 간 국도대체우회도로와 맞물려 전북지역의 간선도로축 역할은 물론 지역 발전과 기업 유치 등에 크게 기여할 것으로 전망됐다.

하지만 현재는 총사업비가 두 배 가까이 늘어나면서 다시 예타 통과를 기다려야 하는 상황이다. 사업 대상 전 구간이 연약지반으로 돼 있어 개량 등을 위한 예산이 추가적으로 소요된다는 게 익산국토청 측 설명이다.

지난해 말 예타 절차가 시작된 이후 4월에 한국개발연구원(KDI) 현장조사가 이뤄졌고 오는 7~8월에 어느 정도 윤곽이 나올 것으로 예상되고 있지만, 최종 통과 여부 및 시점은 예측하기 어려운 상황이다.

이에, 예타 통과를 위한 철저한 논리 개발과 정부부처 설득을 위한 지역 정치권 공조 등이 요구되고 있다.

이에 대해 익산국토청 관계자는 “당초 사업비가 너무 적게 산정된 면이 있다”면서 “예산이 불가피하게 큰 폭으로 늘어났기 때문에 비용대비편익(B/C) 값이 적정 수준을 유지할 수 있도록 하는데 집중하면서, 예타 통과를 위해 전북특별자치도 및 익산시와 지속적으로 협의하고 있다”고 말했다.

시 관계자는 “사업비가 늘어나면서 다소 난항을 겪었지만, 익산국토청 및 전북특별자치도와의 협력을 바탕으로 예타 통과 방안을 마련 중”이라며 “더 이상 차질 없이 사업이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지