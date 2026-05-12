이원택 “도민이 전북의 주인”…‘도민주권시대’ 공식 선언

도민주권참여위 출범…정책·소통·현장 분야 105명 참여 새만금 창업도시·의료 피지컬AI 제안…“도민 참여형 도정 구축”

지난 11일 이원택 더불어민주당 전북도지사 예비후보 사무실에서 도민주권 참여위 출범식이 열린 가운데, 참여자들이 종이비행기를 날리는 퍼포먼스를 하고 있다./캠프 측 제공

이원택 더불어민주당 전북특별자치도지사 예비후보가 도민 참여형 도정 운영 구상을 내놨다.

이 예비후보 선거대책위원회는 지난 11일 선대위 사무실에서 도민주권참여위원회 출범식을 열고 ‘도민주권시대’ 실현을 위한 활동에 들어갔다.

도민주권참여위원회는 공개모집을 통해 선발된 도민 105명으로 구성되고 위원들은 정책참여단, 도민소통단, 현장실천단 등 3개 분야에서 활동한다.

정책참여단은 전북 발전을 위한 정책 아이디어를 제안하고 이 예비후보가 당선될 경우 인수위원회 논의를 거쳐 도정 정책으로 구체화하는 역할을 맡는다.

도민소통단과 현장실천단은 온라인과 현장을 연결하는 선거 캠페인 기획을 담당한다.

출범식에서는 새만금 창업도시 조성과 의료 피지컬AI 도입 등 미래전략산업 관련 정책 제안도 이뤄졌다.

선대위는 위원들의 의견을 지속적으로 수렴하기 위해 상시 소통 채널을 운영할 계획이다.

이 예비후보는 “전북특별자치도가 도민주권시대를 열어가야 한다”며 “도민이 도정에 참여하는 시스템을 구축하고 전담 부서를 설치해 도민이 실질적 주인이 되는 전북을 만들겠다”고 말했다.

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