‘내란동조’ 공세 펴더니…조국혁신당, 김관영에 ‘뒷북 SNS 사과’

정도상 전북도당위원장 “직·간접적 피해 입은 김 후보에 심심한 사과”

정도상 조국혁신당 전북도당위원장 등 관계자들이 지난 2월 12일 전북도의회에서 ‘내란 부화수행 의혹 고발 기자회견’을 열고 있다. /전북일보 자료사진

조국혁신당 전북도당이 지난해 ‘12·3 비상계엄’ 사태 당시 내란동조 의혹을 집중 제기했던 김관영에게 뒤늦게 사과했다. 대대적인 기자회견까지 열어 강도 높은 공세를 폈던 것과 달리, 무혐의 처분이 확정된 이후 사회관계망서비스(SNS)를 통한 ‘조용한 사과’를 택하면서 지방선거를 앞둔 정치적 해석도 뒤따르고 있다.

13일 정치권에 따르면 정도상 조국혁신당 전북도당위원장은 전날 자신의 페이스북을 통해 “김 후보가 2차 종합특검에서 내란동조 혐의에 대해 최종적으로 무혐의 판정을 받았다”며 “해당 의혹으로 직·간접적인 피해를 입은 김 후보에게 심심한 사과를 드린다”고 밝혔다.

정 위원장은 “과거 김 후보를 내란동조 혐의로 고발하겠다며 기자회견을 한 적이 있지만, 당시 조국 당대표의 권유로 실제 고발까지는 이어지지 않았다”며 당시 경위를 설명했다.

앞서 조국혁신당 전북도당은 지난 2월 12일 전북특별자치도의회에서 기자회견을 열고 전북도와 일부 기초자치단체를 강하게 비판했다. 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 당시 청사 출입을 통제했다는 이유로 김 지사를 비롯한 도내 기초단체장 8명 등 총 9명을 내란 동조 및 직무유기 혐의로 2차 종합특검에 고발하겠다고 밝힌 바 있다.

당시 김 지사는 즉각 반발하며 조국혁신당의 주장을 전면 부인했다. 김 지사는 “청사가 폐쇄됐다는 주장은 명백한 허위”라며 “사건 당일 간부회의가 진행 중이었고, 전체 공무원의 3분의 1이 정상 근무했으며 취재진도 자유롭게 출입해 보도를 이어갔다”고 반박했다.

특히 김 지사는 전국 17개 광역단체장 가운데 가장 먼저 계엄 반대 입장을 밝히고 탄핵 활동에 앞장서 ‘12·3 민주헌정수호 특별상’을 받은 점을 언급하며, 조국혁신당의 고발 예고를 “근거 없는 정치 공세”라고 강하게 비판했다.

지역 정가에서는 이번 사과를 두고 씁쓸하다는 반응도 적지 않다.

정치권 관계자는 “의혹 제기는 요란하게 하고 사과는 슬그머니 하는 것은 전형적인 ‘아니면 말고’ 식의 구태 정치”라며 “지방선거가 임박한 시점에 야권 내 갈등을 서둘러 봉합하고 지지층 이탈과 역풍을 차단하려는 정략적 의도가 짙어 보인다”고 꼬집었다.

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