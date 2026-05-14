11년째 광장 가로막는 정읍역전지구대…시, 홍보관으로 활용 추진

기획재정부 신축 예산 반영 후 시유지와 교환, 정읍시 홍보관으로 활용 방안 변경

지난2020년 정읍역 광장 내 정읍관광안내소가 철거되었지만 역전지구대는 이전하지 못하고 있다. 사진=임장훈 기자

정읍시민들의 숙원사업인 정읍역전지구대 철거 이전 문제가 해결되지 못하고 매년 답보 상태로 지속됨에 따라 정읍시가 ‘홍보관’으로 활용하는 방향으로 계획을 수정 추진한다.

정읍역전지구대는 2015년 KTX 역사 신축 이후 같은 해에 정읍종합 관광안내센터 옆에 건축되었다.

이후 정읍시민과 관광객들이 정읍역 입구를 나서자마자 건물로 막혀 있는 답답한 도시경관을 보여주고, 통행의 불편을 초래하고 있다고 지적이 나오면서 2020년 정읍종합 관광안내센터는 철거됐다.

하지만 정읍역 광장 중앙에는 역전지구대 건물이 위치하고 있고, 여전히 시민과 관광객들에게 통행에 불편을 주면서 도시미관을 해치고 있다는 주민들의 목소리가 제기되고 있는 실정이다.

특히 신축된지 11년이 경과하여 건축물 내구연한 30년이 되지 않았기 때문에 철거는 불가하다는 기획재정부 입장으로 신축비 18억원을 확보하지 못하고 있는 실정이다.

정읍시의회도 지난2021년 10월 21일 268회 임시회에서 정읍역 광장을 실질적이고 효율적으로 활용하기 위해 ‘정읍역 광장 앞 역전지구대 이전 대책 촉구 결의문’을 채택한 바 있다.

당시 시의회는 “역전지구대의 대체부지 국·공유재산 교환방식을 통한 원만한 이전이 이루어질 수 있도록 방안이 마련되어야 한다”고 주장했었다.

또한, 정읍시 연지동상가번영회 등 5개 상인회가 ‘역전지구대 이전촉구 운동본부’를 결성하고 정읍역 광장에서 이전촉구 서명운동을 전개했었다.

상인들은 “역전지구대가 정읍의 얼굴 KTX역사를 가리고 있으며 각종 행사를 하려해도 광장의 절반도 사용못하고 있는 실정이다” 며 “역광장 북쪽 끝 부지로 이전해야 한다”고 주장하고 있다.

서명운동에 동참한 윤준병 국회의원도 “시유지와 교환하여 이전하면 향후 정읍역 광장을 활용하는데 수월하고 지역 상권 활성화에도 도움이 될것 같다며 함께 노력하겠다”고 말했었다.

이처럼 시민들의 이전사업 필요성에 따라 정읍시는 지난 13일 백운기 총무과장 등 관계 공무원들이 정부세종청사 기획재정부를 방문해 ‘정읍 역전지구대 이전 건립 사업’의 필요성을 알리고 신축 예산 반영을 적극적으로 건의했다.

시는 이날 역전지구대 이전의 필요성과 함께 현재 건물을 정읍시 홍보관으로 활용해 방문객들에게 지역의 역사와 문화, 관광 자원을 알릴 수 있는 상징적 공간으로 활용 가치가 높다는 점을 강조하며 당위성을 중점적으로 설명했다.

백운기 총무과장은 “역전지구대 이전은 시민 편의 증진과 도시 환경 개선을 위해 꼭 필요한 사업이다" 며 “앞으로도 필요한 국가 예산을 확보하고자 중앙부처와 면밀하게 소통하고 적절한 대응을 펼쳐나갈 계획이다”고 말했다.

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