“30년 악취 고통 끝낼까”… 고창 신림면 종돈사업소 이전론 다시 부상

전북일보 지속 보도 속 주민 불만 확산… 심덕섭 후보 “방장산 관광특구 연계해 근본 해결”

고창읍 온천마을 제일아파트 입주민들이 신림면 종돈사업장에서 발생하는 악취 문제에 관하여 민원을 제기하고 있다. /박현표 기자

고창군 신림면 종돈사업소를 둘러싼 악취 문제가 수십 년째 지역사회의 최대 민원으로 이어지는 가운데, 심덕섭 더불어민주당 고창군수 후보가 사업소 이전을 핵심 공약으로 제시하며 해법 마련에 나섰다.

그동안 전북일보는 신림면 반룡리 종돈사업소에서 발생하는 악취 문제와 주민 피해를 지속적으로 보도해왔다. 특히 돼지 분뇨에서 발생하는 악취가 날씨가 흐리거나 비가 오는 저기압 상황에서 고창읍 월곡지구와 신림면 일대까지 확산되면서 주민 불편이 심각하다는 지적이 반복돼 왔다.

현재 종돈사업소 인근에는 온천마을제일아파트 590세대와 주공아파트 392세대 등 대규모 공동주택이 밀집해 있으며, 세곡리·반룡리 주민들 역시 수십 년째 악취 피해를 호소하고 있다. 주민들은 창문조차 제대로 열지 못하는 생활 불편은 물론 지역 이미지 훼손과 부동산 가치 하락 문제까지 제기해 왔다.

농협경제지주는 그동안 탈취시설과 악취 저감장비를 설치하며 대응에 나섰지만, 주민들은 체감 효과가 미미하다고 주장하고 있다. 특히 여름철과 장마철이면 민원이 집중되면서 “임시방편만 반복되고 있다”는 비판도 이어졌다.

이 같은 상황에서 심덕섭 후보는 “더 이상 땜질식 처방으로는 문제를 해결할 수 없다”며 종돈사업소 이전 추진을 공식화했다. 심 후보는 방장산 산악관광 특구 계획과 연계해 종돈사업소 부지를 생태친화 관광거점으로 개발하겠다는 구상도 함께 제시했다.

관광호텔과 리조트, 산악레포츠 시설 등을 유치할 수 있는 관광특구로 지정받아 농협경제지주를 설득하고, 정부와 전북도의 재정 지원까지 확보해 이전 사업을 현실화하겠다는 전략이다. 단순 악취 민원 해결을 넘어 고창 북부권 관광 활성화와 지역경제 발전까지 동시에 이끌겠다는 것이다.

심덕섭 후보는 “신림면 주민들과 고창읍 주민들이 수십 년간 감내해온 악취 고통을 반드시 해결하겠다”며 “강한 추진력으로 쾌적한 정주환경과 미래형 관광산업 기반을 함께 구축하겠다”고 강조했다.

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