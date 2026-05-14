“심덕섭 고창군수 후보 비리의혹 끝까지 진상규명”

조국혁신당 황운하·강경숙·차규근 의원 고창 방문…“돈봉투·측근 특혜 의혹 철저히 파헤칠 것”

조국혁신당 황운하·강경숙·차규근 국회의원이 13일 고창을 찾아 “심덕섭 후보 관련 각종 비리 의혹에 대해 국회 차원의 진상규명에 적극 나서겠다”고 밝힌 뒤 고창종합사회복지관을 방문해 관장과 면담을 갖고 지역 현안과 복지 문제를 청취하고 있다. /유기상 고창군수 후보 선거사무소 제공

조국혁신당 황운하·강경숙·차규근 국회의원이 13일 고창을 찾아 “민주당 심덕섭 고창군수 후보 관련 각종 비리 의혹에 대해 국회 차원의 진상규명에 적극 나서겠다”고 밝혔다.

이들은 이날 고창종합사회복지관과 고창전통시장을 잇달아 방문해 ‘부패 제로, 국힘 제로, 돈봉투 제로’를 내세우며 깨끗한 선거와 군정 혁신 의지를 강조했다.

현장에는 조국혁신당 당직자와 지지자들도 함께했으며, 복지관 이용 어르신과 시장 상인들의 민생 현안과 지역경제 침체에 대한 의견을 청취했다.

황운하 의원은 “군민의 삶보다 측근과 기득권을 우선하는 정치는 반드시 청산돼야 한다”며 “고창군민의 자존심을 짓밟는 각종 의혹에 대해 끝까지 책임을 묻겠다”고 말했다.

강경숙 의원은 “깨끗한 지방정치와 투명한 행정은 군민 신뢰 회복의 출발점”이라며 “정치 불신과 행정 불공정 해소를 위해 제도 개선과 감시 역할에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

차규근 의원도 “돈봉투 의혹과 측근 특혜 논란은 민주주의와 지방자치를 훼손하는 중대한 사안”이라며 “군민 눈높이에서 진실 규명에 힘을 보태겠다”고 강조했다.

조국혁신당 유기상 고창군수 후보는 “당 소속 국회의원들의 이번 방문은 단순한 선거 지원을 넘어 군정 혁신과 민생 회복 의지를 군민들과 공유하는 자리였다”며 “현장 중심 정치와 중앙당과의 적극 소통으로 고창 변화를 이끌겠다”고 말했다.

고창=박현표 기자

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