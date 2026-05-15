李대통령, 새만금개발청장에 문성요 전 국토부 실장 임명

복지부 1차관 현수엽·관세청장 이종욱…지속가능발전국가위원장 홍미영 국민생명안전위 부위원장 백종우·국가도서관위원장 김기영

문성요 새만금개발청장. /청와대 제공

이재명 대통령은 15일 공석중인 새만금개발청장에 문성요 전 국토교통부 기획조정실장을 임명하는 등 6개 직위에 대한 인사를 단행했다.

보건복지부 제1차관에는 현수엽 복지부 대변인이 발탁됐으며, 관세청장에는 이종욱 현 관세청 차장이 승진 임명됐다.

문성요 신임 새만금개발청장은 제주 출신으로 제주사범부속고-고려대 영문학과를 졸업하고, 미국 일리노이대에서 경제학 석사를 취득했다. 행시(37회)로 공직에 입문해 세종시 건설도시국장, 국토교통부 도시재생사업기획단장, 행정중심복합도시건설청 차장 등을 거친 도시계획 전문가다.

현수엽 신임 복지부 1차관은 현직 대변인으로서 내부 조직 생리에 밝고 정책 소통 능력이 탁월하다는 평가를 받는다. 이종욱 신임 관세청장은 조직의 연속성을 고려해 내부 승진으로 결정됐다.

이와 함께 지속가능발전국가위원회 위원장에 홍미영 ‘새로운일상을 여는 사람들’ 이사장, 국민생명안전위원회 부위원장에 백종우 경희대 의대 교수, 국가도서관위원회 위원장에 김기영 연세대 교수가 각각 임명됐다.

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