이원택, 피지컬AI 경제부지사 검토

전북 산업구조 전환 겨냥…AI 기반 미래산업 컨트롤타워 구상 규제자유특구·국가연구원·교육센터 연계 추진체계 강화

이원택 더불어민주당 전북특별자치도지사 후보가 차기 전북도정에 ‘피지컬AI 경제부지사’를 기용하는 방안을 유력하게 검토하고 있다.

농생명·관광 중심의 기존 전북의 산업구조에서 국가 전략인 인공지능(AI) 기반 미래산업 거점으로 전환하기 위한 전략으로 풀이된다.

16일 이 후보 선거사무소에 따르면 피지컬AI 경제부지사 구상은 이 후보가 강조해 온 ‘피지컬AI 대혁명’ 공약을 도정 핵심 축으로 끌어올리기 위한 방안이다.

피지컬AI는 로봇, 제조공정, 모빌리티, 농생명 산업 등 실제 물리적 공간과 산업 현장에 AI를 적용하는 기술 분야다.

전북 입장에서는 농생명, 기계·부품, 새만금, 이차전지 등 기존 산업 기반과 결합할 수 있어 차세대 성장동력으로 주목받고 있다.

이 후보는 그동안 “피지컬AI 대혁명을 통해 전북을 대한민국 AI 산업의 중심이자 미래성장 거점으로 만들겠다”고 강조해 왔다.

이를 위해 반도체 설계, 로봇 부품 실증, 데이터 운용, 인재 양성까지 아우르는 피지컬AI 생태계 구축을 공약으로 제시했다.

주요 공약에는 피지컬AI 규제자유특구 지정, 국가연구원 설립, AI 전문 교육센터 구축 등이 포함됐다.

지난 11일 전북대학교 피지컬AI 실증랩에서 열린 민주당 전북지역 광역·기초단체장 후보 공동 기자회견에서도 후보 직속 피지컬AI 전략위원회 구성을 제안했다.

향후 도지사 직속 기구로 확대해 전북도와 시·군, 기업, 대학, 연구기관을 연결하는 추진체계를 만들겠다는 구상이다.

피지컬AI 경제부지사 검토도 이 같은 정책 기조와 맞닿아 있다.

전문성과 실행력을 갖춘 인사를 경제부지사로 기용해 관련 공약을 총괄하고, 중앙정부·국회·기업 투자 유치까지 연결하겠다는 취지다.

이 후보 측은 “피지컬AI는 전북 미래산업의 핵심 축인 만큼 전문성과 실행력을 갖춘 인사가 도정에 참여할 필요가 있다”며 “관련 분야 전문가 기용을 포함해 다양한 방안을 검토 중”이라고 밝혔다.

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