[6·3지선 후보등록] 재산·전과 격차 크고, 청년·여성 문턱 높아

최다 전과 12건·최고 재산 500억 신고 시장·군수 선거 여성 후보 단 2명에 그쳐 청년·여성 후보 비례대표 집중 현상 뚜렷

제9회 전국동시지방선거 후보자 등록 접수일인 14일 서울 종로구 서울시선거관리위원회에서 후보자 및 캠프 대리인들이 후보 등록을 하고 있다. /연합뉴스

6·3 전국동시지방선거 후보 등록이 15일 마감되면서 전북지역 선거 판세도 본격적인 경쟁 국면에 접어들었다.

후보들의 재산과 전과 기록은 물론 성별·연령 분포는 이번 지방선거의 특징을 보여주는 단면으로 나타났다.

특히 청년과 여성 후보 비중이 여전히 낮아 지방정치의 현실이 고스란히 드러났으며 정치 참여의 문턱이 아직도 높다는 지적이 나온다.

14일과 15일 도내 광역과 기초 선거구별로 후보 등록을 마감한 결과 중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면 이번 지방선거에서 가장 많은 전과 기록을 신고한 후보는 무소속 김재선 정읍시장 후보로 나타났다.

김 후보는 총 12건의 전과를 신고했다. 선관위는 벌금 100만원 이상의 형이 확정된 경우를 전과로 공개하고 있다.

재산 규모 역시 후보 간 격차가 컸다. 최고 재산 신고자는 김 후보로 지난해 말 기준 500억 1953만원을 신고했다.

반면 익산시장 선거에 출마한 무소속 박경철 후보는 마이너스 7억 6801만원의 재산을 신고해 가장 적은 재산 규모를 기록했다.

후보 연령대에서도 큰 차이를 보였다. 최고령 후보는 남원시 바 선거구에 출마한 무소속 하대식 후보로 올해 85세였으며, 최연소 후보는 전주시 다 선거구에 출마한 국민의힘 김경찬 후보로 25세였다. 두 후보 간 나이 차이는 60세에 달했다.

후보들의 면면을 보면 청년과 여성의 정치 진입 문턱은 여전히 높았다.

도내 시장·군수 선거에는 총 41명이 후보 등록을 마쳤지만 여성 후보는 단 2명에 불과했다. 20~30대 청년 후보는 단 한 명도 없었다.

도의원 지역구 선거 역시 상황은 크게 다르지 않았다. 전체 후보 54명 가운데 청년 후보는 1명뿐이었고 여성 후보도 6명에 그쳤다. 남성 후보는 48명으로 절대다수를 차지했다.

시·군의원 선거에서는 전체 290명의 후보 가운데 청년 후보가 22명으로 13.1% 수준에 머물렀다. 성별로는 남성이 236명, 여성은 54명으로 집계됐다.

반면 비례대표 선거에서는 여성과 청년 비중이 상대적으로 높게 나타났다.

도의원 비례대표 후보 15명 중 청년은 3명으로 20%를 차지했고, 여성 후보는 10명으로 남성 후보(5명)보다 두 배 많았다.

시·군의원 비례대표 역시 전체 44명 중 여성 후보가 39명으로 압도적 비중을 보였다. 청년 후보는 8명이었다.

결국 청년과 여성 후보들이 지역구보다는 비례대표에 집중되는 현상이 이번 선거에서도 재확인됐다는 분석이다.

한편 이번 전북도지사 선거와 도내 국회의원 재보궐선거 2곳에서는 여성 후보가 단 한 명도 등록하지 않아 모든 후보가 남성으로만 채워졌다.

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