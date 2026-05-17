국민의힘, 전북선대위 발대식 및 필승 결의대회 개최

장동혁 대표 “호남 외면할 수 없어, 진정성 보이고 노력해야”

국민의힘은 ‘6·3 지방선거 전북선대위 발대식 및 필승결의대회’를 지난 16일 전북특별자치도당 5층 대회의실에서 개최했다. /국민의힘 전북도당 제공

국민의힘은 ‘6·3 지방선거 전북선대위 발대식 및 필승결의대회’를 지난 16일 전북특별자치도당 5층 대회의실에서 개최했다.

이날 행사에는 장동혁 당대표를 비롯, 조배숙 전북도당위원장, 양정무 전북특별자치도지사 후보, 박준태 국회의원, 그리고 전북지역 출마 후보자와 당원 200여 명이 참석해 지선 승리와 전북 발전을 위한 결의를 다졌다.

장동혁 당대표는 축사를 통해 “호남을 외면할 수 없다”며 “민주당이 장악하고 있는 호남에 국민의힘이 진정성을 보이고, 호남 발전을 위해 끝까지 노력한다면 그때부터 진짜 호남의 변화가 시작될 거라 믿는다”고 강조했다.

장 대표는“이번 전북에서 우리 국민의힘에 보내주시는 한 표는 그냥 한 표가 아니라고 생각한다”며 “대한민국 모든 곳에 흩어져 있는 호남인들의 마음이 담긴 것”이라고 말했다.

이어 “전북의 변화는 반드시 가능하다”며 “국민의힘이 전북 도민 과 함께 새로운 희망과 균형의 정치를 만들어가겠다”고 덧붙였다.

조배숙 전북도당위원장은 “호남은 오랜 기간 민주당을 지지해왔지만 도민들께서는 지금의 정치 현실에 분노하고 계신다”며 “이번 지방선거를 통해 전북 정치의 균형을 바로 세우고 반드시 변화를 만들어내겠다”고 말했다.

양정무 후보는 “전북의 재정자립도는 전국 최하위 수준으로 떨어졌고, 인구 감소와 기업 유출까지 이어지고 있다”며 “전북은 지금 변화와 개혁이 절실한 상황”이라고 말했다.

이어 “기업을 유치하고 일자리를 만들며 성장하는 전북을 반드시 만들어내겠다”고 강조했다.

국민의힘 전북도당은 6·3 지선 선대위 출범을 계기로 전북 전역에서 본격적인 지방선거 체제에 돌입할 예정이다.

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