李 대통령, 스타벅스 이어 무신사도 비판…“민주항쟁 모욕, 심각해”

‘책상을 탁 쳤더니 억하고 말라서’ 2019년 무신사 광고 지적

이 대통령은 과거 무신사 광고와 함께 민주항쟁을 모욕하는 광고를 비판했다. /이재명 대통령 엑스 갈무리

이재명 대통령이 20일 6월 민주항쟁에 대한 비하 표현을 담은 무신사(패션플랫폼)의 옛 광고 문구를 겨냥하며 “돈이 마귀라지만 사람의 탈을 쓰고 이럴 수가 있나”라고 비판했다.

최근 스타벅스의 ‘탱크 데이’ 이벤트를 질타한 것에 이어 민주화 운동을 조롱하는 듯한 문구를 마케팅에 활용하는 것에 대해 엄중한 문제 인식을 드러낸 것으로 풀이된다.

지적된 것은 지난 2019년 무신사 공식 인스타그램에 게시된 ‘속건성 양말’ 광고로, 여기에는 “책상을 탁 쳤더니 억하고 말라서”라는 문구가 사용됐다.

이 대통령은 이날 엑스에 해당 게시물을 공유하며 “박종철 열사의 고문치사 사건, 그로 인해 시작된 6월 민주항쟁을 모욕하고 조롱하는 광고”라고 지적했다.

이어 “제보 받은 것인데 진짜인지 확인해 봐야겠다”라며 “사실이 아니길 바라지만 사실이라면 심각한 문제”라고 강조했다.

이와 관련해 청와대 관계자는 “민주화 운동과 희생자들에 대한 모독, 역사 왜곡, 희화화에 대해 발본색원하겠다는 평소 이 대통령의 철학과 의지가 반영된 메시지”라고 설명했다.

문준혁 인턴기자

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