전북대, ‘서울대 10개 만들기’ 핵심사업 선정…5년간 200억 확보

전북대 본부 전경.

전북대학교가 정부의 ‘서울대 10개 만들기’ 정책 핵심 사업인 인문사회 대학기초연구소지원사업에 최종 선정됐다. 이번 사업은 교육부가 지역거점국립대의 인문사회 연구 기반 강화와 지역 정주형 연구인력 양성을 위해 신설한 대형 국책사업으로, 선정 대학에는 연간 40억 원씩 5년간 총 200억 원이 지원된다.

전북대는 ‘AI 전환시대, 호남학 기반 인문사회연구원 구축과 미래 융합인재 양성’을 비전으로 제시해 차별성과 연구 역량을 인정받았다. 특히 마한·동학·판소리 등 호남 고유의 인문 자산과 인구 감소·초고령화 등 지역 현안, 대규모 피지컬 AI 연구개발 인프라를 연계한 융합 전략이 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

이에 따라 전북대는 오는 5월 ‘전북인문사회연구원’ 출범을 목표로 기존 인문사회 분야 부설연구소를 통합·재편하고 독립 운영 체계를 구축할 계획이다. 또 ‘호남학연구소’와 ‘AI미래사회통합연구소’를 중심으로 디지털 아카이브 구축, AI 기반 고문헌 번역 플랫폼 개발, 지역소멸 대응 및 사회통합 모델 연구 등을 본격 추진한다.

이와 함께 우수 박사급 연구인력 유치와 주거·연구 지원 확대, 학부 연구학점제(U-REACH) 및 석·박사 연계과정 운영 등을 통해 지역 정주형 연구인재 양성 체계도 강화할 방침이다.

양오봉 총장은 “글로컬대학30 사업을 통해 추진해 온 기초학문 육성과 연구 경쟁력 강화 전략이 결실을 맺었다”며 “전북을 인문사회 융복합 연구와 지역 정주형 인재 양성의 글로벌 거점으로 도약시키겠다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지