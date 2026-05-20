전북 출생아 수 2년 연속 늘었다

2023년 역대 최저인 6622명서 2025년 7041명 반등 도, 지역 맞춤형 인구정책 구축…청년․출산․보육 지원

연합뉴스

전북특별자치도는 출생아 수가 2년 연속 증가했다고 20일 밝혔다.

전북자치도는 장기간 감소세를 이어오던 도내 출생아 수가 반등한 데 이어 증가 흐름이 이어지면서 전북형 인구정책의 실효성이 확인되고 있다고 자평했다.

이날 전북자치도에 따르면 도내 출생아 수는 2023년 역대 최저치인 6622명에서 2024년 6780명으로 늘어난 데 이어 2025년 7041명을 기록했다.

전북 출생아 수는 2012년 이후 지속적인 감소세를 보여왔으나 최근 반등세가 이어지고 있다는 게 도의 설명이다.

도는 지난 2024년 전북형 저출생 대책 ‘전북청년 희망 하이(High), 아이 하이(Hi) 프로젝트’를 발표하고 청년과 신혼부부가 체감할 수 있는 저출생 대응 정책을 이어가고 있다.

이 프로젝트는 ‘취업·결혼은 가볍게’, ‘출생은 건강하게’, ‘양육은 행복하게’, ‘가족친화문화 확산’ 등 4대 분야를 중심으로 생애주기별 지원체계를 구축한 것이 핵심이다.

‘전북형 반할 주택’은 전국 최초로 ‘한 자녀 출산장려 주거 정책’으로 주목을 받고 있다.

입주 시 임대보증금은 최대 5000만 원까지 최장 10년 간 무이자로 지원하고 월 임대료는 주변 시세의 반값 수준으로 거주하다가 자녀를 한 명만 출산하더라도 월 임대료가 전액 감면되는 등 단순한 주거 지원을 넘어 저출생 문제에 직접 대응하는 도의 대표 정책이다.

또 최대 10년 동안 안정적으로 거주한 뒤 시세보다 저렴한 가격으로 내 집 마련 기회까지 제공한다.

현재 1단계 사업으로 장수군·남원시·임실군에 총 320세대 규모로 추진 중이며, 올해 하반기 민간사업자 공모·선정을 거쳐 2027년 착공, 2030년 준공을 목표로 하고 있다.

또한 지난 4월에는 2단계 공모 대상지로 진안군과 순창군이 선정돼 총 200세대 규모의 주택을 2031년까지 공급할 계획이다.

보육과 돌봄 분야 정책도 출산 친화 환경 조성의 핵심 축으로 자리 잡고 있다.

도는 전국 최초의 어린이집 필요경비 전액 지원 정책과 24시간 돌봄체계 구축 등을 통해 부모들의 양육 부담을 줄이는 데 나서고 있다.

난임 진단비 지원과 난임 시술비 추가 지원, 산후 건강관리 지원 등 임신과 출산 전 과정에 대한 지원도 지속 확대하고 있다.

도는 향후에도 저출생 대응 정책을 단기 사업이 아닌 지속 가능한 인구정책으로 발전시켜 나갈 계획이다.

특히 청년층의 지역 정착을 위한 양질의 일자리 확대와 생활 기반 확충, 돌봄과 교육 지원 강화 등을 통해 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성에 속도를 낼 방침이다.

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